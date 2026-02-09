Una década luchando por un nuevo colegio en Gerena: "Hay padres que no llevan a los niños a clase por miedo al temporal"

"Gerena merece un colegio digno". Este era el mensaje que se leía en una de las pancartas que portaban los padres a primera hora de este lunes a las puertas del CEIP Fernando Feliú, en Gerena (Sevilla). Alrededor de dos centenares de familias se han concentrado frente al centro para exigir el arreglo urgente del techo de uno de sus edificios y reivindicar, una vez más, la construcción de un colegio nuevo. Ahora el centro exige la reforma urgente de la cubierta del edificio, que depende del Ayuntamiento de Gerena y está a la espera de la construcción de unas aulas prefabricadas. Por su parte, la Consejería asegura que la actuación ya está adjudicada y que las caracolas comenzarán a instalarse en el plazo aproximado de un mes.

El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de numerosas infraestructuras públicas en la comunidad. Entre ellas, las instalaciones del CEIP Fernando Feliú, el único colegio público del municipio, que cuenta con alrededor de 700 alumnos matriculados. Tal como informó El Correo de Andalucía el año pasado, el AMPA del centro lleva años reclamando tanto un nuevo colegio como la reparación de los desperfectos del edificio conocido como La Estación, uno de los tres que conforman el complejo educativo.

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas en los últimos días han agravado los problemas estructurales del inmueble (La Estación), obligando al cierre de hasta ocho aulas por riesgo de desprendimientos y goteras. Esta situación ha dejado a gran parte del alumnado sin poder asistir con normalidad a clase. "Hay padres que llevan dos semanas sin llevar a los niños a clase por miedo a que haya un accidente por el temporal", sostiene Mercedes Gutiérrez, presidenta del AMPA.

Protesta protagonizada este lunes en Gerena (Sevilla) por alumnado y familias del colegio Fernando Feliú. / EFE

El AMPA recuerda que lleva años reclamando la reparación de la cubierta del edificio La Estación. El Ayuntamiento, que tiene la competencia para ejecutar la obra, cuenta ya con el presupuesto aprobado por la Junta de Andalucía por la vía de urgencia, y se comprometió a acometerla el pasado mes de octubre. No obstante, las familias denuncian que para realizar los trabajos es necesaria la instalación previa de aulas prefabricadas, con el fin de garantizar la continuidad de las clases durante las obras. Según el AMPA, la Junta de Andalucía acumula “un año de retraso” en la instalación de estas aulas provisionales. Sin embargo, desde la Consejería aseguran que la actuación ya está adjudicada y que las caracolas comenzarán a instalarse en el plazo aproximado de un mes.

Este cruce de responsabilidades entre administraciones ha ido retrasando los trámites, una situación que los padres y madres califican de “desesperante” por la falta de coordinación y de soluciones concretas. La indignación es aún mayor cuando se aborda la construcción del nuevo colegio, una actuación que, por el momento, sigue sin fecha prevista. En este sentido, este miércoles, el AMPA se reunirá con el Ayuntamiento, con la dirección del centro y con sindicatos para constituir una plataforma ciudadana y mantener la presión con nuevas movilizaciones.

Ocho aulas inhabilitadas

En la última planta del edificio La Estación estudian alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria. "Allí hay fisuras en el techo y agujeros por donde se cuela el agua, goteras, partes del techo desprendidas, las lámparas se están cayendo y hay grandes grietas en las paredes... Desde hace dos semanas hay ocho aulas inutilizadas", sostiene la presidenta del AMPA. Una situación "límite" para los padres de los menores. Como consecuencia, el profesorado ha tenido que improvisar clases en la biblioteca, salas de profesores y espacios de uso común para unos 100 alumnos afectados.

WhatsApp Image 2025-03-18 at 18.28.40 (1).jpeg / AMPA del CEIP Fernando Feliú

El pasado miércoles, la Consejería de Educación canceló las clases por la borrasca Leonardo en todos los colegios e institutos de Andalucía (a excepción de Andalucía). "El jueves volvieron a las aulas todos los alumnos excepto los de cuarto de Primaria, a ellos se les dejó hacer clases online porque sus clases estaban muy afectadas", explica Gutiérrez.

Una plataforma ciudadana para un colegio nuevo

Los edificios del Fernando Feliú tienen unos 50 años de antigüedad. Desde hace ocho años, las familias reclaman un colegio nuevo para que sus alumnos dejen atrás episodios de desalojos por riesgo de salubridad o desprendimiento del techo. Según la presidenta del AMPA, se trata de un mal estado "cronificado", que va en detrimento de la calidad de la educación que reciben estos alumnos.

Para atajar este problema, este miércoles se llevará a cabo una reunión que pretende ser determinante para avanzar en el futuro del colegio. Están convocados el Ayuntamiento, el AMPA, el claustro y la dirección del centro y los sindicatos implicados. El objetivo de este encuentro es constituir una plataforma ciudadana para establecer una "hoja de ruta" para iniciar las acciones necesarias para que se active el proyecto del nuevo centro. "Este proyecto está en mano de Educación y lleva cinco años bloqueado, pero nosotros llevamos 10 reclamándolo", apunta Gutiérrez.

En marzo de 2025, el propio delegado de la Delegación Territorial de Educación, Miguel Ángel Araúz, aseguraba a la junta directiva del AMPA que el centro estaba "entre los cinco primeros en cuanto a prioridad" y era uno de los que más urge en la provincia. Sin embargo, por el momento no hay fecha previsto para que las obras del colegio sean una realidad.