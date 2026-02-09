Decenas de vecinos siguen desalojados en El Palmar de Troya y Tocina: "Esperamos que mañana baje el río"

Sevilla sigue con vecinos fuera de sus casas por las crecidas de los cauces del Guadalquivir o el Genil. Aunque en muchos municipios de Sevilla, los vecinos respiran tranquilos por primera vez desde hace días, hay otros que todavía no han podido volver a sus casas. El agua no ha desaparecido por completo y, pese a que parece que este lunes la normalidad vuelve poco a poco, aún es peligroso que vuelvan a sus viviendas.

En algunos puntos de la provincia, como ha ocurrido en El Palmar de Troya, el agua ha llegado a alcanzar el metro y medio de altura en el interior de las viviendas más afectadas. De hecho, fueron muchos los vecinos de la provincia que, ayudado por las autoridades locales, tuvieron que trasladar sus enseres de la parte de abajo de sus casas a las plantas más altas o utilizar instrumentos para elevarlos y protegerlos.

En Tocina, el río Guadalquivir no termina de bajar. Desde que se alcanzó el pico de subida del caudal, la altura del cauce solo ha descendido en 50 centímetros, lo que imposibilita que las autoridades locales puedan aprobar los realojos de los vecinos. De hecho, como ha confirmado el alcalde del municipio, Francisco José Calvo, a El Correo de Andalucía, la localidad mantiene activado el plan municipal de emergencia.

En total, el Ayuntamiento tocinense mantiene evacuadas a 60 personas, entre los mayores de la residencia que tuvo que ser desalojada el sábado y los vecinos de 10 casas cercanas al río que se inundaron por la crecida. Por el momento, el dirigente andalucista no concreta los plazos en los que podrán ocurrir los realojos. "Mañana habrá bajado el agua del río y podremos valorar estado de casas".

Se mantienen los desalojos en El Palmar de Troya

En preemergencias se mantiene también El Palmar de Troya. Algunos de los vecinos que fueron desalojados no han podido volver todavía a sus hogares. "Las parcelas se encuentran los caminos un poco anegados y hemos decidido esperar a que tengan mas seguridad", puntualiza el alcalde del municipio, Juan Carlos García, que desgrana que la localidad mantiene la situación de vigilancia y el control.

En concreto, son 15 los vecinos de este pueblo sevillano que todavía no han podido volver a sus hogares para comprobar el estado en el que ha quedado el inmueble y sus enseres. Así, el primer edil apunta a que "está bajando ya el nivel del agua" y confía en que estas familias puedan volver a sus casas a lo largo de este martes, cuando puedan llegar a ellas sin correr ningún peligro.

En Lora, donde el Ayuntamiento ha solicitado a través de Emergencias 112 los recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Infoca, los vecinos miran todavía a sus grifos y sus inodoros. "Estamos intentando luchar contra el tanque de tormenta, que sigue muy alto", explica a este periódico el alcalde del municipio, Antonio Enamorado. Esta es una de sus principales preocupaciones desde el comienzo del temporal.

Jornadas de limpieza y retirada de barro

El dirigente municipal explica que "si llega a la cota 32, se inundan las casas de la gente por dentro". Los trabajos en el tanque de tormenta se realizan desde la semana pasada, cuando las autoridades locales y los servicios de emergencia trataron de achicar agua de forma mecánica para que esta no volviera al río. En la última medición se encontraba en 31,25 y el popular espera que siga bajando durante la tarde.

En Écija, todos los vecinos de las zonas más cercanas al río han podido volver a sus viviendas este lunes después de haber estado evacuados todo el fin de semana. También lo han hecho los coches que en la mañana del viernes se hacían con las plazas de la localidad. Ante esta situación, el delegado de Medio Ambiente, Carlo Onetti, confirma además que han quitado el nivel de emergencia y las cosas vuelven a la normalidad.

Por delante quedan jornadas de limpieza y retirada de barro para los cientos de vecinos que tuvieron que ser desalojados el jueves y el viernes de sus casas en la provincia de Sevilla por la crecida de los ríos que pasaban junto a sus pueblos. De hecho, aunque los equipos municipales han autorizado a los vecinos a volver a sus casas, sí que puntualizan que "no es que hayan vuelto", ya que hay mucho trabajo por hacer.