En directo, cortes de tráfico por la tractorada en Sevilla: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas

Este martes 10 de febrero el campo andaluz alza la voz en Sevilla. Mientras aún se evalúan las pérdidas provocadas por el duro golpe de las borrascas, agricultores de toda la provincia realizan hoy si gran protesta en la capital por el acuerdo de Mercosur firmado por la UE.

La manifestación está convocada por ASAJA- Sevilla, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, COAG Sevilla y UPA Sevilla. Los agricultores que participan en la protesta parten de cuatro puntos distintos: Isla Mayor, Los Palacios, Alcalá del Río y Carmona. Y se reúnen en la Plaza de España de Sevilla.