Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este martes: estas son las carreteras afectadas

Más de un centenar de tractores saldrá a las calles este martes para manifestarse en la Plaza de España en Sevilla. El sector agrícola y ganadero de Sevilla ha preparado una gran movilización desde diferentes puntos de la provincia, para reivindicar el futuro del sector, hasta llegar hasta el centro de la ciudad hispalense.

El pasado 29 de enero se celebraron tractoradas en una treintena de provincias españolas, aunque la de Sevilla hubo de ser suspendida como consecuencia de la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.

Los agricultores y ganaderos retoman las protestas este martes, 10 de febrero, convocados por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla.

La protesta se suma a una jornada de movilizaciones que tendrá lugar por toda España para reivindicar el futuro del sector agrícola. En Sevilla, la manifestación está convocada por ASAJA- Sevilla, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, COAG Sevilla y UPA Sevilla. Las organizaciones agrarias instan a todos los agricultores y ganaderos a unirse a esta concentración, destacando la importancia de participar con sus tractores unas mejores conidciones.

El objetivo de la protesta es expresar el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, que no garantizan reglas de juego equitativas, y a los recortes de la PAC que perjudican a agricultores y ganaderos.

Lugar y recorrido de las tractoradas

Tal y como informa ASAJA- Sevilla, los tractores partirán desde varios puntos clave de la provincia a las 08:00 horas, con caravanas que saldrán desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Los Palacios y Villafranca, y en esta convocatoria se incorpora además otra desde Salteras, lo que afectará el tráfico en las principales rutas hacia la capital. Estos son los puntos exactos y las carreteras afectadas:

Isla Mayor. La tractorada comenzará en la Federación de Arroceros de Sevilla. Su ruta hasta Sevilla será por la Avda. de Carlos III (donde se reunirán con las caravanas de Carmona y Alcalá del Río), Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Avda. de Rodríguez de Casso.

Alcalá del Río. La tractorada comenzará en la Cooperativa Productores del Campo (Alcalá del Río) y afectará la A-66. Su entrada en Sevilla lo hará por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo hasta SE-20, Avda. Carlos III (se reunirán con los recorridos 2 y 3) y desde ahí irán por Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Recinto Ferial de Los Palacios y Villafranca: su recorrido hasta Sevilla será por la N-IV por Bellavista, Avenida de La Palmera, Glorieta Marineros y Avda. Rodríguez de Casso, Avenida de Isabel La Católica y Plaza de España.

Polígono Industrial El Pilero (Carmona): su recorrido afectará completamente la A-4 para llegar hasta Sevilla. Su entrada en Sevilla lo harán por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo, SE-20 hasta la Avda. de Carlos III (se reunirá con Isla Mayor y Alcalá del Río) y ahí seguirán por la Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Los tractores que llegan a Sevilla por los recorridos de Isla Mayor, Carmona y Alcala del Río se concentrarán todos en el Charco de la Pava antes de acceder en caravana a la ciudad.

Concentración de tractores, agricultores y ganaderos en Sevilla / ASAJA

Motivos de la protesta

Entre las principales demandas de la movilización de este martes se encuentran soluciones urgentes a la falta de mano de obra en el campo, medidas compensatorias por los altos costes de producción frente a los precios bajos, y la simplificación real de la burocracia que, según los agricultores, dificulta su trabajo diario. Las organizaciones denuncian que la situación del sector está al límite y exigen respuestas inmediatas para asegurar su viabilidad.

Con esta movilización, los representantes del sector agropecuario buscan que sus reivindicaciones sean escuchadas por las autoridades y que se tomen medidas efectivas para garantizar el futuro del campo andaluz y de las miles de familias que dependen de esta actividad.