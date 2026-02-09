El Maratón de Sevilla permite pasar al 2027 el dorsal de los corredores afectados por los trenes cancelados

El Ayuntamiento de Sevilla y Sportlife, empresa responsable de la organización del Zurich Maratón de Sevilla 2026, han acordado transferir a la edición de 2027 el dorsal de los corredores que no puedan acudir a la prueba debido a la cancelación de trenes prevista para el próximo fin de semana.

Cambio de dorsal a 2027

La medida está dirigida a los participantes directamente afectados por la supresión de servicios ferroviarios, que como consecuencia de ello no puedan desplazarse hasta Sevilla para disputar la carrera. El cambio permitirá conservar la inscripción sin perder la plaza.

Para gestionar esta opción, la organización ha habilitado un formulario específico en la web oficial del evento, donde los corredores deberán presentar y acreditar la documentación necesaria que justifique la imposibilidad del viaje.

Plazos y condiciones

El plazo para solicitar el cambio de dorsal estará abierto hasta el jueves 12 de febrero. Una vez registrada la petición, el corredor ya no podrá recoger el dorsal correspondiente a la edición de 2026 en la Feria del Corredor, que se celebrará en Fibes los días 13 y 14 de febrero.

La organización ha subrayado que la solicitud implica renunciar a participar este año, quedando automáticamente inscrito para 2027.

Minuto de silencio en la salida

Antes del inicio de la prueba, previsto para el domingo 15 de febrero, se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de Adamuz, como muestra de solidaridad con sus familiares y personas cercanas.