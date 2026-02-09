¿Sabías que esta famosa calle de Sevilla se llama así por los impuestos? La revelación de la historiadora Gracia Rodríguez sobre su origen real

No hay sevillano ni turista que no conozca y haya recorrido miles de veces la calle Francos de Sevilla capital, convertida en una de las vías más antiguas y comerciales de toda Sevilla, y una de las más importantes de la Semana Santa sevillana al pasar por ella casi 40 hermandades durante su procesión por la ciudad. Sin embargo, apenas nadie conoce la verdadera razón por la que esta calle recibe su curioso nombre.

Muchos son los que creen que la calle Francos debe su denominación por el dictador o por la colonia de artesanos franceses que se instaló en este lugar siglos atrás, junto a otros tantos mercaderes. Pero ninguna de estas creencias es la real, pues su nombre se remonta al siglo XIII por una concesión del rey Fernando III.

El nombre de la calle Francos, en el siglo XIII

Así lo ha explicado la historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez, que ha afirmado que esta calle que va desde la confluencia de la calle Villegas y Cuesta del Rosario hasta su bifurcación en Conteros y Placentines se conoce con este nombre por un impuesto.

"Se llama así desde el siglo XIII, cuando el rey Fernando III concedió a los comerciantes de la calle el privilegio de estar exentos de pagar ciertos impuestos o, lo que es lo mismo, estaban francos de impuestos, libres de impuestos", ha señalado.

El origen del nombre, en Fernando III

De ese modo, la que se considera una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad debe su nombre, en realidad, al privilegio otorgado por Fernando III a los comerciantes y artesanos que se instalaron en el lugar de no tener que pagar impuestos para incentivar la instalación de más negocios en esta vía.

"En la calle hubo durante siglos tiendas de tejidos finos como la seda y terciopelo, cerrerías, zapaterías y alpargaterías artesanas, mercerías y tiendas de ultramarinos", ha recalcado la historiadora.

Tiendas centenarias en la calle Francos de Sevilla

Una calle que sigue siendo principalmente comercial, y en la que aún se mantienen algunas tiendas centenarias, como la Cordonería Alba, "que desde 1904 sigue haciendo cordones artesanalmente y de la que han salido los cíngulos de muchas de las imágenes de Sevilla".

"Otro de los establecimientos emblemáticos que siguen resistiendo en la calle es Casa Rodríguez, que desde 1913 sigue elaborando pasamanería de forma artesanal, además de vender todo tipo de artículos religiosos", ha continuado narrando la divulgadora.

En esta calle también se encuentra una de las mercerías más antiguas de Sevilla, Almacenes Velasco, cuyos orígenes se remontan a 1874 ofreciendo "todo tipo de tejidos y artículos de mercería".