El Servicio de Radiofísica de Quirónsalud Infanta Luisa participa en una misión oncológica internacional en Mauritania

El Servicio de Radiofísica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, ha participado en una misión de cooperación sanitaria internacional en Mauritania, en el marco de la II Comisión Oncológica organizada por la ONG HumanCoop. La iniciativa ha estado orientada a reforzar la atención oncológica y a evaluar los estándares de seguridad radiológica en el país africano.

La misión se ha desarrollado en el Centro Nacional de Oncología (CNO) de Nuakchot, el único centro del país dedicado de forma exclusiva al tratamiento del cáncer. En ella ha tomado parte Rafael Linares, responsable del Servicio de Radiofísica del hospital sevillano, como representante del Comité de Cooperación Internacional de la Sociedad Española de Física Médica (SEFMCoopera).

Una comisión multidisciplinar para reforzar la atención oncológica

La comisión ha estado integrada por 12 profesionales sanitarios de distintas especialidades, entre ellas enfermería, oncología, radiología, cuidados paliativos, anatomía patológica, radioterapia y física médica, procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

Según explica Linares, la colaboración con el Centro Nacional de Oncología tiene como objetivo facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, especialmente de aquellas personas detectadas en campañas de cribado de cáncer de mama, además de contribuir a la formación de los profesionales locales en un contexto con importantes limitaciones de recursos.

Evaluación técnica, donación de material y futuras colaboraciones

Durante la estancia, el equipo de radiofísica ha centrado su trabajo en la evaluación del equipamiento, los procedimientos clínicos y las condiciones de seguridad y protección radiológica de los servicios de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico del centro mauritano, con el fin de identificar posibles áreas de mejora y colaboración futura.

La misión ha incluido también la donación de material sanitario, entre el que se encuentran marcadores de radioterapia y suplementos nutricionales, gracias a la colaboración de distintas entidades, entre ellas el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.

La evaluación realizada señala que los servicios analizados cumplen estándares aceptables de seguridad y calidad, cuentan con equipamiento moderno y profesionales cualificados, aunque se han detectado aspectos concretos susceptibles de mejora, que podrían abordarse en próximas misiones conjuntas.

En el marco de la visita, se celebró además una videoconferencia con el Centro de Protonterapia de Quirónsalud, a raíz de la cual se ha acordado iniciar una colaboración para que físicos médicos y oncólogos radioterápicos españoles participen en los comités de tumores del CNO, con la implicación de SEFMCoopera y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

Para Rafael Linares, esta experiencia ha supuesto “la primera misión sobre el terreno del grupo SEFMCoopera” y ha permitido constatar que la cooperación internacional “es un proceso bidireccional que genera aprendizaje, compromiso y vínculos profesionales duraderos”.