Sevilla vuelve a la normalidad tras las borrascas: mantendrá cerrado el muro de defensa y anuncia un plan de reasfaltado
Pese a la reapertura de parques, el Ayuntamientop mantiene cerrado el cementerio, donde se centran las preocupaciones, a la espera de la evaluación de los técnicos
Este lunes han vuelto las lluvias, pero Sevilla vive ya "una situación de total normalidad". Después de dos semanas de alertas, lluvias intensas y desbordamientos. La capital andaluza ha retomado la normalidad con la vista puesta en el jueves, cuando se espere que cesen y las precipitaciones, aunque la altura a la que viene el río Guadalquivir obliga a mantener cerradas las compuertas para evitar posibles desbordamientos.
El alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, ha participado este lunes en la firma un convenio entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla para la organización del Congreso Internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, donde ha confirmado que los riesgos han terminado. Allí, ha explicado que la ciudad mantiene, por precaución, el nivel 1 del plan de emergencias a la espera de que deje de llover.
"Las previsiones son buenas de aquí al viernes va a dejar de llover y la cantidad de agua no será relevante ese nivel irá descendiendo", ha detallado el dirigente popular. Sanz ha puntualizado que el río se sitúa, a su paso por la capital andaluza, en 3.930 metros cúbicos, muy por encima se su caudal habitual. Además, ha señalado que los pantanos se encuentran en este momento al 96,8% de su capacidad, después de haber desembalsado y aliviado agua.
El cementerio centra las preocupaciones
Ante esta situación, los parques de la ciudad han comenzado a abrir sus puertas después de semanas de cierres. "Si no están abiertos es porque no se ha terminado de revisar", ha puntualizado el regidor municipal. Además, los operarios de urbanismo están ya "parcheando" toda la ciudad para reponer el firme tras el temporal y el alcalde ha anunciado que su equipo desarrollará "un ambicioso plan de asfaltado después de los desastres".
El foco se centra ahora en el Cementerio de San Fernando. Allí, el temporal arrasó con 60 árboles, la mayoría de ellos cipreses. Según Sanz, es aquí donde se encuentra la situación más "preocupante"de la ciudad. "Hay que talar, porque una vez se han movido no tienen arreglo", ha detallado el primer edil a la prensa. Ante esta situación, los trabajadores municipales tratan de conocer si se puede proceder o no a su reapertura este mismo lunes.
También se ha revisado ya la situación de Fibes, después de que tuviera que cerrar en la noche del sábado por la entrada de agua en su sótano tras el desbordamiento del Tamarguillo. Según ha podido confirmar el alcalde, el Palacio de Congresos funciona "con total normalidad". "El agua que entró no ha ocasionado los daños en la infracción eléctrica de la vez anterior", ha insistido, aunque ha explicado que los operarios tratan de averiguar por qué el colector de Fibes no cierra con el desborde del río.
Sin fecha para la reapertura de las compuertas
Sanz también ha apuntado su preocupación por la situación que se produjo este domingo en Valdezorras, donde volvió a desbordarse el río Miraflores. Así, ha asegurado que "se tiene que valorar una solución" para evitar que se produzcan nuevas inundaciones cada vez que se desborda el Arroyo.
Todavía con el cielo encapotado y el agua acechando, el alcalde de la capital hispalense mira ya al futuro. De hecho, en estos momentos, los operarios municipales están cuantificando los daños producidos por la borrasca. Además, cuando se reduzcan los niveles de humedad se procederá a las obras previstas en la SE-20, de titularidad municipal. Sanz ha recordado que "hay una obra adjudicada", por lo que están a la espera de que deje de llover.
Aunque la situación es muy distinta a la que se vivía apenas hace unos días en la ciudad, seguirá lloviendo con menor intensidad a lo largo de esta jornada. Así, el alcalde ha puntualizado que, por el momento, no se va a abrir de nuevo el muro de Defensa. "En el momento en el que el nivel del Río baje se seguirán las recomendaciones de los técnicos y se decidirá las compuertas en este momento no está previsto abrirlo", ha aclarado.
