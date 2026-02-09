La soledad no deseada, uno de los grandes retos del envejecimiento en Sevilla

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los principales retos sociales ligados al envejecimiento. Con el objetivo de analizar esta realidad y avanzar en posibles respuestas, la Universidad Pablo de Olavide acoge este miércoles en su salón de grados, la presentación del estudio "Soledad no deseada en personas mayores con dependencia", impulsado por Clece.

El acto está organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica y reúne a responsables institucionales, profesionales del ámbito social y expertos en atención a personas mayores para reflexionar sobre un fenómeno que afecta de forma creciente a la población más vulnerable.

Un estudio basado en datos y experiencias

La investigación, desarrollada por la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con Clece, se apoya en una metodología mixta, que combina análisis cuantitativo y cualitativo. El trabajo se ha centrado en personas mayores con grados de dependencia I y II, usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, en los distritos sevillanos de Nervión y San Pablo.

Uno de los principales hallazgos del informe es que la dependencia intensifica la vivencia de la soledad, especialmente en personas mayores que ven reducida su autonomía y sus redes de apoyo. La investigación pone de relieve que la soledad no deseada se expresa, en muchos casos, a través del malestar emocional y la pérdida de vínculos significativos.

Esta mirada integral refuerza la necesidad de intervenciones tempranas, personalizadas y coordinadas, capaces de detectar situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen.

Mesa redonda con responsables institucionales

Tras la presentación del estudio, el encuentro incluye una mesa redonda moderada por Isabel Morillo, directora de "El Correo de Andalucía", en la que participan representantes institucionales y responsables públicos del ámbito social.

En el debate intervienen Rocío Barragán, directora general de Personas Mayores de la Junta de Andalucía; Raúl Álvarez, director general de Políticas Sociales y gerontólogo; M.ª Encarnación Fuentes, diputada provincial del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, y José Luis García Martín, teniente de alcalde del Área de Derechos Sociales, Empleo, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.

Un compromiso compartido

Guarda la ubicación

El encuentro celebrado en la Universidad Pablo de Olavide refuerza el compromiso de instituciones, entidades sociales y medios de comunicación con la visibilización de la soledad no deseada como un problema social de primer orden.

Noticias relacionadas

Un reto complejo que exige respuestas coordinadas, sensibles y centradas en la persona, y que sitúa a Sevilla como espacio de reflexión y avance en el abordaje de una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad.