La soledad no deseada, uno de los grandes retos del envejecimiento en Sevilla
Este estudio impulsado por Clece reúne en la Universidad Pablo de Olavide a instituciones y expertos para analizar la soledad no deseada en personas mayores con dependencia
La soledad no deseada se ha convertido en uno de los principales retos sociales ligados al envejecimiento. Con el objetivo de analizar esta realidad y avanzar en posibles respuestas, la Universidad Pablo de Olavide acoge este miércoles en su salón de grados, la presentación del estudio "Soledad no deseada en personas mayores con dependencia", impulsado por Clece.
El acto está organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica y reúne a responsables institucionales, profesionales del ámbito social y expertos en atención a personas mayores para reflexionar sobre un fenómeno que afecta de forma creciente a la población más vulnerable.
Un estudio basado en datos y experiencias
La investigación, desarrollada por la Universidad Pablo de Olavide en colaboración con Clece, se apoya en una metodología mixta, que combina análisis cuantitativo y cualitativo. El trabajo se ha centrado en personas mayores con grados de dependencia I y II, usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, en los distritos sevillanos de Nervión y San Pablo.
Uno de los principales hallazgos del informe es que la dependencia intensifica la vivencia de la soledad, especialmente en personas mayores que ven reducida su autonomía y sus redes de apoyo. La investigación pone de relieve que la soledad no deseada se expresa, en muchos casos, a través del malestar emocional y la pérdida de vínculos significativos.
Esta mirada integral refuerza la necesidad de intervenciones tempranas, personalizadas y coordinadas, capaces de detectar situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen.
Mesa redonda con responsables institucionales
Tras la presentación del estudio, el encuentro incluye una mesa redonda moderada por Isabel Morillo, directora de "El Correo de Andalucía", en la que participan representantes institucionales y responsables públicos del ámbito social.
En el debate intervienen Rocío Barragán, directora general de Personas Mayores de la Junta de Andalucía; Raúl Álvarez, director general de Políticas Sociales y gerontólogo; M.ª Encarnación Fuentes, diputada provincial del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, y José Luis García Martín, teniente de alcalde del Área de Derechos Sociales, Empleo, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.
Un compromiso compartido
El encuentro celebrado en la Universidad Pablo de Olavide refuerza el compromiso de instituciones, entidades sociales y medios de comunicación con la visibilización de la soledad no deseada como un problema social de primer orden.
Un reto complejo que exige respuestas coordinadas, sensibles y centradas en la persona, y que sitúa a Sevilla como espacio de reflexión y avance en el abordaje de una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad.
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
- Tres embalses de la provincia de Sevilla se encuentran en nivel rojo a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta
- La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet
- Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá