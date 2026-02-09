El temporal se convierte en pesadilla para el campo andaluz: los agricultores redoblan sus protestas

El campo andaluz no puede más. El temporal ha hecho estragos y este grave daño de las últimas borrascas se suma al malestar por el acuerdo de Mercosur y el resto de problemas que arrastra el sector agrario en los últimos tiempos, que ya había llevado a los agricultores a elevar la voz contra las decisiones de Bruselas. El pasado 29 de enero se celebraron tractoradas en una treintena de provincias españolas, aunque la de Sevilla hubo de ser suspendida como consecuencia de la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.

Los agricultores y ganaderos retoman las protestas este martes, 10 de febrero, convocados por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla. Esta convocatoria, confirma Asaja, sigue en pie: "En principio y a día de hoy es eso lo que está previsto". Las tractoradas saldrán desde distintos puntos de la provincia y confluirán en una gran concentración en la Plaza de España. Esta nueva fecha coincidirá con el debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo de la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.

La nueva convocatoria llega después de que para miles de agricultores y ganaderos la borrasca Leonardo se haya convertido en una pesadilla logística y económica. El temporal ha golpeado con dureza la geografía española y se ha cebado en Andalucía, dejando tras de sí un rastro de infraestructuras dañadas, cultivos anegados y una campaña de recolección —la del olivar y los cítricos— prácticamente sentenciada. El presidente de la Junta ya ha avisado del alto impacto del tren de borrasca, con pérdidas millonarias para el sector primario andaluz.

Asaja avisa de que el campo está bloqueado. En Sevilla y Córdoba, el 80% de la aceituna restante está en el suelo, lo que supondrá un desplome en la producción de aceite de oliva. En Jaén, a pesar de la buena noticia que supone la recarga de acuíferos, los sobrecostes de recolección amenazan la rentabilidad de las explotaciones, avisa la patronal agraria. La situación en Almería es crítica debido a los vientos que han destrozado estructuras de invernaderos, mientras que en Málaga, el desbordamiento de ríos como el Guadalhorce, ha supuesto también graves destrozos.

Los agricultores piden la declaración de Zona Catastrófica para las comarcas más afectadas y la flexibilización urgente de la PAC, para que ningún agricultor sea penalizado por incumplimientos derivados del temporal. Además reclaman un plan de choque para la reparación de caminos y puentes rurales hoy intransitables.

Principales reivindicaciones

Con estas protestas, los agricultores quieren poner en el foco algunas cuestiones decididas en el seno de la Unión Europea que entienden que les perjudica de lleno. Así, destacan el rechazo de Mercosur y "de todos los acuerdos comerciales desequilibrados en los que el campo es sólo moneda de cambio, así como la oposición a la desaparición de la PAC y de los recortes para agricultores y ganaderos".

Soluciones urgentes y definitivas ante la falta de mano de obra en el campo, medidas compensatorias ante el desmesurado incremento de los costes de producción o la simplificación real y efectiva de la burocracia "que asfixia" a sus explotaciones, son otros de los motivos de la gran manifestación.

Recorrido de las tractoradas

Los tractores partirán desde varios puntos clave de la provincia a las 08:00 horas, con caravanas que saldrán desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Los Palacios y Villafranca, y en esta convocatoria se incorpora además otra desde Salteras, lo que afectará el tráfico en las principales rutas hacia la capital. Estos son los puntos exactos y las carreteras afectadas:

Isla Mayor. La tractorada comenzará en la Federación de Arroceros de Sevilla. Su ruta hasta Sevilla será por la Avda. de Carlos III (donde se reunirán con las caravanas de Carmona y Alcalá del Río), Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Avda. de Rodríguez de Casso.

Alcalá del Río. La tractorada comenzará en la Cooperativa Productores del Campo (Alcalá del Río) y afectará la A-66. Su entrada en Sevilla lo hará por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo hasta SE-20, Avda. Carlos III (se reunirán con los recorridos 2 y 3) y desde ahí irán por Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Recinto Ferial de Los Palacios y Villafranca: su recorrido hasta Sevilla será por la N-IV por Bellavista, Avenida de La Palmera, Glorieta Marineros y Avda. Rodríguez de Casso, Avenida de Isabel La Católica y Plaza de España.

Polígono Industrial El Pilero (Carmona): su recorrido afectará completamente la A-4 para llegar hasta Sevilla. Su entrada en Sevilla lo harán por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo, SE-20 hasta la Avda. de Carlos III (se reunirá con Isla Mayor y Alcalá del Río) y ahí seguirán por la Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Los tractores que llegan a Sevilla por los recorridos de Isla Mayor, Carmona y Alcalá del Río se concentrarán todos en el Charco de la Pava antes de acceder en caravana a la ciudad.