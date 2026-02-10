23 colegios de Andalucía suspenden las clases por el temporal este miércoles: seis están en Sevilla

Andalucía mantiene para este miércoles, 11 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, cortes de carreteras que impiden el acceso o por daños en las instalaciones derivados de la borrasca Leonardo. En total, hay 23 centros afectados, de los que 11 pertenecen a la provincia de Cádiz y seis a Sevilla. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Del total de colegios que siguen con las puertas cerradas, seis están en la provincia de Sevilla, dos en Málaga, dos en Jaén, dos en Granada y 11 en Cádiz. En Huelva, Córdoba y Almería todos los colegios e institutos abrirán las puertas al alumnado este martes. En este sentido, hay 25 rutas de transporte escolar en las que se seguirá sin prestar el servicio por problemas en los accesos o cortes de carretera: 10 están en Cádiz, una en Córdoba y Sevilla, cinco en Granada, cuatro en Jaén y cuatro en Málaga.

Relación de centros sin clases el miércoles

Colegios cerrados en Cádiz

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Grazalema y Torre Alháquime. Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Gastor : El Gastor.

Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta.

San Martín del Tesorillo: IES Azahar.

Zahara de la Sierra : CEIP Maestro Juan María Marín y La Rayuela.

Colegios cerrados en Granada

Pinos Genil: CEIP Berta Wilhelmi.

Quéntar-Dúdar: CPR Ribera de Aguas Blancas.

Colegios cerrados en Jaén

Linares: IES Cástulo: ESO clases telemáticas y el resto reubicados en otros centros. También se cancelan en el EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España.

Colegios cerrados en Málaga

Cartajima: CPR Alto Genal (sede Cartajima).

Parauta: CPR Alto Genal (sede Parauta).

Colegios cerrados en Sevilla

Benacazón: IES Virgen del Rosario.

Dos Hermanas: EI La Milagrosa y EI Nuestra Señora de Valme.

Écija: CEIP El Valle.

El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga.

