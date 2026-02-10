El alcalde de Sevilla tras la paralización de la obra del puente del Centenario: "Es otro ninguneo y castigo a la ciudad"

La paralización de la obra del puente del Centenario por el informe contrario de la Agencia de Obra Pública al nuevo modificado planteado por Acciona supone un nuevo revés para la movilidad de Sevilla y el área metropolitana. La ampliación de esta infraestructura queda de nuevo sin plazo previsto de finalización a la espera de que se determine si se acepta o no la petición de la empresa adjudicataria que implica un incremento del presupuesto.

Ante esta situación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a denunciar "un castigo y ninguneo a la ciudad". "Instar al ministro Puente en estos momentos es absurdo. No tenemos interlocución alguna con este Gobierno que ningunea y castiga sistemáticamente a Sevilla. No tenemos un gobierno que esté preocupado por agilizar las obras", apuntó el regidor. El Ayuntamiento de Sevilla, en estos momentos, no tiene relación institucional alguna con este Ministerio después de que se hayan registrado varios cruces de declaraciones entre el alcalde y Óscar Puente.

José Luis Sanz recordó la investigación abierta en torno a la adjudicación de la obra del Centenario que está incluida en la causa contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán por un supuesto cobro de comisiones vinculadas a contratos públicos. "Se va a consolidar como el puente de las mordidas", zanjó Sanz.

"Desgraciadamente se pone de manifiesto que la obra del puente del Centenario el PSOE la ha usado para otras cosas y fines y no estaba pensando en los intereses de los sevillanos. Estaba pensando en los intereses del partido o de alguno de sus miembros", completó.