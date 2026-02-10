Juan Amodeo, David Sainz, El Rancio o Adelapordios: Sevilla acoge "el mayor evento de comedia de Andalucía"

Juan Amodeo, Julio Muñoz Rancio, Adela Angulo Adelapordios o los creadores de la serie Malviviendo, David Sainz y Antonio Velázquez. Estos son algunos de los artistas que componen el cartel de la cuarta edición del Festival Andaluz de Comedia Alternativa (FACA), "el mayor evento de comedia del sur de España", según destacan desde la organización. En total, casi 12 horas ininterrumpidas que llenarán de age y risas el Cartuja Center de Sevilla el próximo 21 de febrero.

"Habrá cuatro espacios programando en simultáneo desde las 12 del mediodía hasta casi las 12 la noche, y en ellos tendrán cabida múltiples expresiones de comedia en distintos formatos, pudiendo disfrutar desde monólogos o improvisación hasta talleres de ilustración, podcasts, meet & greets o trivials", detallan los organizadores del FACA. Todo ello, por primera vez, en el Cartuja Center CITE y con entradas desde los ocho euros (disponibles en la página web de este auditorio).

En esta cuarta edición pasarán por las tablas del FACA artistas de la talla de Julio Muñoz el Rancio, Juan Amodeo, David Sainz y Antonio Velázquez, Adelapordios, Manu Partida, Lost in Seville, Carmen Orellana, Beni Pla, la obra de teatro Con Capas y a lo Bollo o Sevilla Impro Club, entre otros muchos. "Además, habrá un concurso para humoristas emergentes con importantes premios en metálico patrocinado por Andalugeeks".

Al frente del proyecto están cuatro cómicos afincados en Sevilla: Pablo Díaz Pabloshurmano, Pablo Soto Suricato Capitán, Nacho Terceño y Manu Aguilera. Todos ellos continúan apostando por este festival "para dar cabida a las nuevas generaciones de cómicas y cómicos emergentes en la comunidad autónoma". "Ahora, cuatro años después y tras los éxitos cosechados en las tres primeras entregas, ese propósito sigue siendo el eje central del proyecto", reconocen.

"Es un festival que va a hacerse realidad por la buena voluntad de muchas personas", apunta uno de sus organizadores, Pablo Díaz Shurmano. "Resulta especialmente emotivo que un proyecto así salga adelante de forma independiente, sin el respaldo de grandes marcas ni promotoras extranjeras. Solo contamos con el apoyo de una pequeña parte de la industria: los nuevas generaciones de artistas salidos de nuestra tierra, las pequeñas empresas andaluzas que nos patrocinan y los espacios que están revitalizando la comedia en la ciudad", resalta este humorista sevillano. "Y en el FACA demostraremos que esa parte ya no es tan pequeña".