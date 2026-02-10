El Bizcocho, Jesús Bienvenido, Yuyu y el Chapa: 'El Falla en Sevilla' regresa a Fibes por todo lo alto

Hace mucho que el carnaval de Cádiz alargó su vida más allá de la Gran Final y más allá incluso del Domingo de Piñata. Gracias sobre todo a los festivales, que reúnen en una sola noche a algunas de las mejores agrupaciones de cada edición. Un buen ejemplo de ello, El Falla en Sevilla, un evento con 13 años de historia que vuelve a congregar en el Fibes a grupos de la talla de la chirigota del Bizcocho y la del Yuyu y la comparsa de Jesús Bienvenido y la del Chapa.

Este martes, el artista, líder de Siempre Así y director del espectáculo, Rafa Almarcha, ha presentado de la mano de El Corte Inglés de la Plaza del Duque la XIII edición de El Falla en Sevilla 2026. Un año más, el escenario de Fibes acogerá la decimotercera edición de este espectáculo, que vuelve a celebrarse los días 6 y 7 de marzo de 2026 con un cartel de primer nivel y dos funciones que prometen seis horas de carnaval cada una.

El Auditorio Fibes durante El Falla en Sevilla 2025. / El Correo

El festival se consolida como una de las citas de mayor prestigio y asistencia del país, solo por detrás del COAC gaditano, y vuelve a reunir en Sevilla a algunas de las agrupaciones más reclamadas por el público en los últimos años.

Durante la presentación de este martes han estado presentes varios componentes de la chirigota del Bizcocho -incluyendo al propio autor-, que han interpretado el primer pasodoble de preliminares. Una pequeña actuación que sirvió de muestra de las grandes coplas que se esperan escuchar en esta nueva cita del festival.

Un cartel con las agrupaciones más aclamadas

La programación incluye a la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, antiguos Las Ratas, primer premio del COAC 2025. También participa la comparsa de Miguel Ángel García Argüez ‘el Chapa’ y Raúl Cabrera, El Desguace, antiguos La Tribu, finalista del COAC 2025.

Chirigotas destacadas del COAC

En el apartado de chirigotas, el festival reúne a la del Bizcocho, ¡¡¡SSSSHHH!!!, antiguos Los Hermanos del Buen Fin, semifinalista del COAC 2025.

Imágenes de El Falla en Sevilla 2025 en el Auditorio Fibes. / El Correo

A esta se suma la chirigota de Écija, Nos hemos venío arriba, antiguos Al cielo con él, reconocida con el Premio Cajonazo 2025.

El regreso del Yuyu y los animadores

Completa el cartel la chirigota de José Guerrero ‘Yuyu’, Los que van a coger papas, antiguos Los James Bond que da gloria verlos, una de las grandes sensaciones del COAC 2025 y que supone su vuelta al concurso tras años de ausencia.

El Falla en Sevilla 2026 contará además con Manolo Morera como animador y con Manolo Casal como maestro de ceremonias, habituales del festival.

Un festival ya imprescindible

Desde su creación, El Falla en Sevilla se ha convertido en un acontecimiento imprescindible para los aficionados al carnaval de Sevilla, de Andalucía y de otros puntos de España.

A lo largo de sus ediciones, más de 81.000 personas han disfrutado en directo de más de 100 horas de carnaval, con 24 funciones y la participación de 68 agrupaciones de autores de referencia.

Las últimas entradas para las funciones programadas siguen disponibles a través de los canales oficiales de venta.