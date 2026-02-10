Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subastas Junta AndalucíaAVE Sevilla-MadridTractorada en SevillaBienal flamencoTiempo Sevilla AndalucíaSemifinales COAC 10 febreroCalle Francos SevillaObras Quinto CentenarioExposición Juan de Mesa
instagramlinkedin

CARNAVAL

El Bizcocho, Jesús Bienvenido, Yuyu y el Chapa: 'El Falla en Sevilla' regresa a Fibes por todo lo alto

El Auditorio Fibes acogerá la XIII edición del espectáculo los próximos 6 y 7 de marzo

La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Ssshhh', en su pase de cuartos de final.

La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, 'Ssshhh', en su pase de cuartos de final. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

El Correo

El Correo

Hace mucho que el carnaval de Cádiz alargó su vida más allá de la Gran Final y más allá incluso del Domingo de Piñata. Gracias sobre todo a los festivales, que reúnen en una sola noche a algunas de las mejores agrupaciones de cada edición. Un buen ejemplo de ello, El Falla en Sevilla, un evento con 13 años de historia que vuelve a congregar en el Fibes a grupos de la talla de la chirigota del Bizcocho y la del Yuyu y la comparsa de Jesús Bienvenido y la del Chapa.

Este martes, el artista, líder de Siempre Así y director del espectáculo, Rafa Almarcha, ha presentado de la mano de El Corte Inglés de la Plaza del Duque la XIII edición de El Falla en Sevilla 2026. Un año más, el escenario de Fibes acogerá la decimotercera edición de este espectáculo, que vuelve a celebrarse los días 6 y 7 de marzo de 2026 con un cartel de primer nivel y dos funciones que prometen seis horas de carnaval cada una.

El Auditorio Fibes durante El Falla en Sevilla 2025.

El Auditorio Fibes durante El Falla en Sevilla 2025. / El Correo

El festival se consolida como una de las citas de mayor prestigio y asistencia del país, solo por detrás del COAC gaditano, y vuelve a reunir en Sevilla a algunas de las agrupaciones más reclamadas por el público en los últimos años.

Durante la presentación de este martes han estado presentes varios componentes de la chirigota del Bizcocho -incluyendo al propio autor-, que han interpretado el primer pasodoble de preliminares. Una pequeña actuación que sirvió de muestra de las grandes coplas que se esperan escuchar en esta nueva cita del festival.

Un cartel con las agrupaciones más aclamadas

La programación incluye a la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, antiguos Las Ratas, primer premio del COAC 2025. También participa la comparsa de Miguel Ángel García Argüez ‘el Chapa’ y Raúl Cabrera, El Desguace, antiguos La Tribu, finalista del COAC 2025.

Chirigotas destacadas del COAC

En el apartado de chirigotas, el festival reúne a la del Bizcocho, ¡¡¡SSSSHHH!!!, antiguos Los Hermanos del Buen Fin, semifinalista del COAC 2025.

Imágenes de El Falla en Sevilla 2025 en el Auditorio Fibes.

Imágenes de El Falla en Sevilla 2025 en el Auditorio Fibes. / El Correo

A esta se suma la chirigota de Écija, Nos hemos venío arriba, antiguos Al cielo con él, reconocida con el Premio Cajonazo 2025.

El regreso del Yuyu y los animadores

Completa el cartel la chirigota de José Guerrero ‘Yuyu’, Los que van a coger papas, antiguos Los James Bond que da gloria verlos, una de las grandes sensaciones del COAC 2025 y que supone su vuelta al concurso tras años de ausencia.

El Falla en Sevilla 2026 contará además con Manolo Morera como animador y con Manolo Casal como maestro de ceremonias, habituales del festival.

Un festival ya imprescindible

Desde su creación, El Falla en Sevilla se ha convertido en un acontecimiento imprescindible para los aficionados al carnaval de Sevilla, de Andalucía y de otros puntos de España.

A lo largo de sus ediciones, más de 81.000 personas han disfrutado en directo de más de 100 horas de carnaval, con 24 funciones y la participación de 68 agrupaciones de autores de referencia.

Noticias relacionadas y más

Las últimas entradas para las funciones programadas siguen disponibles a través de los canales oficiales de venta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
  2. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  3. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
  5. Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
  6. En directo, cortes de tráfico por la tractorada en Sevilla: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
  7. Tres embalses de la provincia de Sevilla se encuentran en nivel rojo a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta
  8. Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Redescubriendo el Sagrado Corazón: así es la nueva iglesia de los Javieres

Redescubriendo el Sagrado Corazón: así es la nueva iglesia de los Javieres

Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire

Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire

El juicio contra Antonio Tejado por el asalto al chalé de María del Monte se celebrará en 2027 en la sala de los ERE de Andalucía

El juicio contra Antonio Tejado por el asalto al chalé de María del Monte se celebrará en 2027 en la sala de los ERE de Andalucía

Juan Amodeo, David Sainz, El Rancio o Adelapordios: Sevilla acoge "el mayor evento de comedia de Andalucía"

Rescate al límite en La Rinconada: una mujer salva a su vecina cuando huía de las llamas de un tercer piso

El Bizcocho, Jesús Bienvenido, Yuyu y el Chapa: 'El Falla en Sevilla' regresa a Fibes por todo lo alto

23 colegios de Andalucía suspenden las clases por el temporal este miércoles: seis están en Sevilla

23 colegios de Andalucía suspenden las clases por el temporal este miércoles: seis están en Sevilla

Mercadona recibe el reconocimiento del Observatorio de Innovación por su "Portal Tornillo"

Mercadona recibe el reconocimiento del Observatorio de Innovación por su "Portal Tornillo"
Tracking Pixel Contents