Las cubiertas de Fibes serán reformadas para reducir daños por el temporal y solucionar su "principal" problema 14 años después

El Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes sufre cada vez que hay un temporal importante. Las históricas lluvias de finales de octubre ya se llevaron por delante eventos como el Salón del Motor o Sevilla en Boda. Y este fin de semana ha vuelto a suceder. La borrasca Marta obligó al desalojo y cierre del recinto de forma preventiva por la acumulación de agua, lo cual afectó de nuevo al certamen Sevilla en Boda. A paliar esta situación, y a corregir "el principal daño constructivo del edificio", ayudará el acuerdo adoptado el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla: autorizar a Congreso y Turismo de Sevilla S.A (Contursa) las actuaciones de reimpermeabilización de la cubierta.

Ya cambió de fecha y otra vez se ha visto afectado. "Debido a las intensas lluvias caídas en Sevilla en las últimas horas y por motivos de seguridad, Fibes permanecerá cerrado durante el resto de la jornada de hoy, sábado 7 y, mañana domingo 8 de febrero, lo que implica que el certamen Sevilla de Boda no abrirá sus puertas. Las entradas ya adquiridas se podrá solicitar su reembolso solicitándolo a través del correo electrónico. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los visitantes, expositores y colaboradores. La seguridad es siempre lo primero", comunicaba el Ayuntamiento de Sevilla este sábado.

Según informaba este lunes el alcalde, José Luis Sanz, la situación de Fibes ha recobrado la "total normalidad" tras "el agua que entró por el desborde del Tamarguillo". En esta ocasión, no han sido daños en la instalación eléctrica como en octubre. "Parece que el problema está en que cuando el Tamarguillo se desborda, el colector de Fibes no se tapona, no se cierra, y es lo que están viendo los técnicos, tanto de Emasesa como de Fibes, a ver por qué eso ocurre, para que evidentemente no vuelva a ocurrir", describía, si bien en esta ocasión el agua que se coló en el sótano "no ha causado ningún daño".

Dentro de las diversas patologías que arrastra este recinto ubicado en Sevilla Este, el expediente del área de Turismo y Cultura consultado por El Correo de Andalucía señala que "el principal daño constructivo del edificio" reside en la cubierta. "Al no solucionarse desde 2012, año en el que se conoce, ha generado costes económicos tanto materiales como personales destinados a actuaciones provisionales", se razona. De esta necesidad de "solucionar la anomalía y que el edificio se encuentre en las condiciones adecuadas" sale como resultado la realización del proyecto de obra.

Esta conclusión se obtiene en base a estudios periciales que se realizaron durante el proceso judicial que tuvieron la empresa constructora encargada de la ampliación del Palacio, Fibes Sevilla UTE, y Emvisesa "por defectos constructivos". Es la empresa Geyser la que recibe el encargo de Contursa para detallar las actuaciones necesarias.

Los últimos daños sufridos por Fibes

Este pasado fin de semana, las fuertes lluvias llevaron a la Policía Local a cortar durante varias horas al tráfico la Avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido Avenida de las Ciencias, por inundaciones en la calzada procedente del alcantarillado, debido a la crecida de los cauces cercanos. El servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla informó que el tráfico se normalizó alrededor de las 23.00 horas y había afectado a los sótanos de un hotel en la zona y del Palacio de Congresos.

Antes, en octubre, la tormenta golpeó a la zona de Fibes I, ocasionando daños en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde están elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Según explicó el alcalde, la inundación se produjo por "los dos metros de agua que se cuelan por el metro de Fibes y que afecta a toda la instalación eléctrica". El informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos explicó que las intensas precipitaciones provocaron la anegación de los sótanos, recomendando la clausura temporal de Fibes I hasta que se pudiese garantizar plenamente la seguridad de las instalaciones.

Este año 2026, el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes recibirá un 'balón de oxígeno' de un millón de euros, concretamente 1.317.000 euros, para acometer una de las mayores reformas en 30 años, que le permitan seguir realizando todos los eventos programados y los que se acordarán. El Ayuntamiento de Sevilla y Contursa (Congresos y Turismo de Sevilla S.A), que se encarga de la gestión del recinto, firmaron un convenio de colaboración por el cual este espacio se verá beneficiado de una serie de inversiones para realizar mejoras en la cúpula, los ascensores, el sistema eléctrico, la megafonía y la accesibilidad.