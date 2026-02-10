El nuevo barrio de la Cruz del Campo tendrá su primer hotel en 2027: tres estrellas, tres plantas y 133 habitaciones

Un nuevo hotel llega a Nervión. El nuevo barrio de la Cruz del Campo no solo tendrá viviendas, un gran pulmón verde o una residencia de mayores. También está en marcha un proyecto hotelero cuyas obras arrancarán próximamente. La Gerencia de Urbanismo da luz verde este martes en la reunión de su Comisión Ejecutiva a otorgar licencia para construir desde cero un edificio que funcionará como hotel de tres estrellas con 133 habitaciones. Se trata del primer proyecto de este tipo, que complementará otros servicios como equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Este hotel, cuya licencia pertenece a Sevilla Hotel SPV S.L.U, se ubicará en la calle Ada, y contará con una planta baja, tres en altura y un sótano para garaje con 41 plazas de aparcamiento. Según describe Urbanitae Real Estate Platform (proveedor de servicios de financiación) en su página web, ha lanzado el proyecto junto a Confia Capital, gestora del Grupo Arcos 2, y la cadena internacional B&B Hotels como operador hotelero.

Esta información sitúa en 4.077 m² sobre rasante la superficie del nuevo hotel, con zonas comunes como un restaurante, un área de estar, una recepción abierta durante 24 horas y terraza. Además, el plazo de ejecución de la obra estimado por la constructora sería de 18 meses, por lo que este hotel abriría sus puertas a mediados de 2027.

Recreación del nuevo hotel de la Cruz del Campo / Urbanitae

El barrio de la Cruz del Campo sigue creciendo en alojamientos

Esta nueva licencia de obra se suma a las otorgadas hace apenas unos días por la propia Gerencia de Urbanismo para la construcción de dos promociones residenciales de 89 y 100 viviendas en dos parcelas, las llamadas R.M.A. 3.1 y R.M.A. 8.1. Su promotora es Udralar, y forman parte del proyecto que Vía Célere y Aliseda -controlada por el fondo estadounidense Blackstone- pretenden llevar a cabo en los terrenos de la antigua fábrica cervecera, en 24.000 metros cuadrados.

Las viviendas de estas promociones parten de los 385.000 euros en el caso de pisos de dos dormitorios y alcanzan los 527.000 en aquellos de cuatro dormitorios y más de 140 metros cuadrados de superficie, según recoge la información sobre Vía Célere en el portal inmobiliario Idealista.

En esta gran bolsa de suelo hay varias promociones ya en marcha, como es el caso de Jardines de Cruz del Campo, de la promotora Amenabar. En concreto, esta promoción está conformada por dos bloques de viviendas que suman 212 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Precisamente Amenabar recibió otra de las últimas licencias de obra, en diciembre, para un residencial de nueve plantas (planta baja+8) y 41 viviendas en alquiler. Además, se incluyen dos plantas más entreplanta en sótano para 41 plazas de aparcamiento y 34 trasteros, así como urbanización de espacio libre de parcela incluyendo piscina comunitaria.

También Metrovacesa tiene promociones en los terrenos de la antigua fábrica cervecera, en concreto, Torremagna, Torre Althea y Terranova. También se comercializa, entre otras, Nervión Zénit, un proyecto de InmoCaixa que consta de 91 viviendas de 2, 3 o 4 habitaciones, distribuidas en un único edificio, que dispone de plantas bajas con terraza y jardín privativo además de áticos en las plantas superiores con terrazas de grandes superficies.

En total, habrá casi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 serán de renta libre y 890 de carácter público. Y, por último, se contribuirá a la generación de actividad económica y empresarial con 29.000 metros cuadrados de suelos para uso terciario.

Un gran pulmón verde de siete hectáreas

Lo que ya tiene vida en la Cruz del Campo es su parque, que representa el 68% de los suelos, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Este espacio abrió sus puertas el pasado mes de septiembre. Tiene un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running.

Además, cuenta con praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, retiraron 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se llegaron a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras.