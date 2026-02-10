Mercadona recibe el reconocimiento del Observatorio de Innovación por su "Portal Tornillo"

El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà ha distinguido este martes a Mercadona por el desarrollo del "Portal Tornillo", una plataforma digital interna que integra en tiempo real toda la información clave de cada producto del surtido. El reconocimiento se ha otorgado en el marco de la novena edición del informe anual del Observatorio, que analiza los principales avances e innovaciones del sector de la distribución.

El "Portal Tornillo", desarrollado por el equipo de Mercadona IT, se ha consolidado como una herramienta estratégica para agilizar la gestión del surtido, mejorar la coordinación interna y reforzar la colaboración con los proveedores especialistas, con el objetivo último de ofrecer un mejor servicio al consumidor.

Una plataforma de dato único para todo el surtido

El "Portal Tornillo" funciona como una plataforma de dato único que centraliza y unifica toda la información relativa a cada producto —denominados internamente como “tornillos”— y permite su consulta en tiempo real tanto por los profesionales de Mercadona como por los proveedores responsables.

A través de un cuadro de mandos común, la herramienta reúne indicadores clave como ventas, stock, compras al proveedor, rentabilidad, cuota de mercado o sugerencias de clientes, entre otros. Esta visión global permite crear visualizaciones, métricas y comparativas que facilitan una toma de decisiones más ágil y precisa.

Además, el portal incorpora información de contacto de los equipos internos responsables de cada producto, lo que mejora la comunicación y la coordinación entre las distintas áreas implicadas en la gestión del surtido.

Acceso sencillo y decisiones en tiempo real

El acceso a la información se realiza de forma sencilla, ya sea escaneando el código de barras o introduciendo el código o nombre del producto en el buscador del portal. Esta accesibilidad permite que todos los profesionales trabajen con la misma información actualizada, evitando duplicidades y reduciendo ineficiencias operativas.

Tal y como explican Rubén Calzado y Rafael García, responsables del proyecto, “tener todos los datos de un producto integrados en un mismo cuadro de mandos permite detectar oportunidades de mejora y optimizar los procesos”. Añaden que esta herramienta facilita a los proveedores “ajustar sus órdenes de producción a las necesidades reales de la cadena y minimizar el riesgo de faltas de servicio”.

Una herramienta pionera en el sector de la distribución

Los expertos del Observatorio de Innovación en Gran Consumo destacan el carácter pionero del "Portal Tornillo" en el sector de la distribución alimentaria, al integrar en una única plataforma información que hasta ahora se gestionaba de forma dispersa en distintas aplicaciones y bases de datos, no siempre actualizadas.

Desde su puesta en marcha en 2023, el portal registra más de 250.000 consultas mensuales, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de seis millones de euros anuales gracias a la mejora de la productividad.

La digitalización como eje de eficiencia

El Portal Tornillo es una de las más de 300 aplicaciones desarrolladas por Mercadona IT dentro de su apuesta por la eficiencia a través de la digitalización. La compañía prevé una inversión de 250 millones de euros entre 2025 y 2028 para seguir impulsando soluciones tecnológicas que modernicen y optimicen sus procesos.

Mercadona cuenta actualmente con un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales, especializados en desarrollo y arquitectura de software, gestión del dato o ciberseguridad, que trabajan de forma coordinada con las distintas áreas del negocio para diseñar e implantar soluciones tecnológicas desde su concepción hasta su aplicación operativa.