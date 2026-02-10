Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera

El suceso ocurrió entre el apeadero de Cantaelgallo y la bifurcación de Utrera y obligó a detener la circulación ferroviaria durante más de una hora

Sevilla

Una persona ha fallecido en la tarde de este martes tras caer a las vías del tren en un punto del trazado ferroviario situado entre el apeadero de Cantaelgallo, en Dos Hermanas, y la bifurcación de Utrera. El incidente provocó retrasos y la interrupción temporal del servicio en la línea C1 de Cercanías de Sevilla.

Interrupción del servicio

El suceso obligó a detener la circulación de trenes en este tramo, lo que generó demoras en varios convoyes de la línea C1. Los viajeros afectados fueron trasbordados a otro tren para poder continuar su trayecto hasta Utrera.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Dos Hermanas, servicios sanitarios del 061, así como Policía Local y Policía Nacional, que intervinieron en el dispositivo de emergencia activado tras el aviso.

Circulación restablecida

Según la información facilitada por el gestor ferroviario, el aviso se recibió en torno a las 13.00 horas, cuando se localizó el cuerpo en las vías entre Cantaelgallo y Utrera. La circulación ferroviaria quedó restablecida alrededor de las 14.20 horas, una vez finalizadas las diligencias judiciales.

