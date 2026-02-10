La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos

Los plazos y el presupuesto de la obra del Puente del Centenario, que arrancó en verano de 2021, vuelven a estar en el aire. La empresa adjudicataria del proyecto, Acciona, ha tramitado otro modificado del proyecto planteado hace seis meses y, de momento, el Consejo de Obras Públicas, órgano colegiado consultivo del Ministerio, ha emitido un informe desvavorable. Por este motivo, los trabajos se encuentran paralizados mientras el Ministerio trata de encontrar una solución que desbloquee las obras.

"La Dirección General de Carreteras está trabajando para resolver la situación administrativa y retomar los trabajos lo antes posible", aclaran a este periódico desde el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Las obras se han paralizado después de que en diciembre entraran en una nueva fase de ampliación del tablero del puente y desmontaje de elementos auxiliares.

Nuevos plazos y presupuesto

La obra del Puente del Centenario fue adjudicada en 2021 a una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet con un procedimiento que está en estos momentos bajo sospecha por la investigación abierta a distintas contrataciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros y ya en 2023, el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. Posteriormente, según consta en una respuesta escrita del Ministerio a la formación Sumar, se incorporaron nuevas modificaciones de forma que el último presupuesto difundido públicamente asciende 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente. Ahora, se inicia otro expediente que derivará previsiblemente en otro aumento del coste.

En cuanto a los plazos, las obras se adjudicaron con un plazo estimado de ejecución de 27 meses (dos años y medio) de forma que partían con el objetivo de esta culminadas a finales de 2023. Sin embargo, ha pasado ya el doble de tiempo y no se vislumbra aún una fecha clara de finalización de la obra. La última estimación, difundida por el propio ministro, situaba el plazo a lo largo de 2026, objetivo cada vez más difícil de cumplir.

En qué consisten las obras

El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura.

En diciembre de 2025, fecha de la última actualización del estado de las obras realizada por el Ministerio, los trabajos se centraban en la ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se inició el desmontaje de elementos auxiliares.

Son más de ochenta nuevos tirantes que se están instalando de forma progresiva y que durante una parte del proceso, la actual, convivirán con los tirantes actuales. Hasta que se culmine la obra y los antiguos sean reemplazados por los nuevos que permitirán además una mayor anchura de la calzada para la incorporación de un nuevo carril.