Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30

Los dos carriles BUS VAO del Aljarafe sevillano estarán listos en primavera. La Junta de Andalucía prevé concluir antes de verano las obras de las dos primeras plataformas reservadas para autobuses y vehículos con más de dos ocupantes de forma que puedan entrar en servicio en cuanto lo autorice la Dirección General de Tráfico. El primero en terminarse, este mismo mes de febrero, será el itinerario entre la glorieta del PISA (Mairena del Aljarafe) y el acceso a la SE-30 por la autovía de Coria. El segundo finalizará a continuación, con varios meses de retraso, y enlazará Castilleja de Guzmán y Camas con la estación Plaza de Armas en Sevilla. La inversión entre ambos ha superado los 30 millones de euros a través de fondos de la Junta de Andalucía con financiación europea.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha confirmado estos nuevos plazos en una comparecencia en el Parlamento andaluz en la que ha destacado el impacto que tendrá para la movilidad del Aljarafe la creación de dos rutas reservadas para vehículos con más de dos ocupantes o autobuses metropolitanos. "Los tiempos de los desplazamientos se van a reducir prácticamente a la mitad para los autobuses y para los coches", apuntó.

Carril BUS VAO entre Mairena y la SE-30

El carril BUS VAO comunica la glorieta del PISA (en el término municipal de Mairena del Aljarafe) y el acceso a la SE-30 por la autovía de Coria. Es una plataforma reservada de 3,6 kilómetros que se ha ejecutado a través de la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) con un tercer carril a costa de la franja de mediana de dicha carretera. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente de la misma hasta la confluencia de la Autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

La anchura del carril BUS-VAO en el tramo inicial, en la A-8057, es de 3,50 metros, mientras que la velocidad será de 100 kilómetros por hora. Mientras, en el tramo de trazado independiente de la vía la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora y contará con mayor anchura, alcanzando los cuatro metros.

El carril BUS-VAO incluye, además, otras actuaciones como la construcción de muros de contención, mejoras en los accesos y la adecuación de la señalización para la nueva configuración viaria, como los paneles inteligentes para la gestión del tráfico del carril que serán gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Consejería de Fomento prevé que serán más de 4.300 vehículos al día los que usen esta plataforma reservada en cuanto se ponga servicio, cifra que se espera duplicar en los próximos años. Además, circularán líneas regulares de autobús metropolitanos

Carril BUS VAO entre Castilleja de Guzmán y Plaza de Armas

El segundo carril BUS VAO partirá desde la isla de la Cartuja hasta Camas y Castilleja de Guzmán, pasando por el puente de la Señorita, que ya fue remodelado en 2021 para este cometido. Tiene una longitud de 3,5 kilómetros y que, en la mayoría de su trazado, discurrirá en un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles (uno por sentido más el reversible). Aunque en su mayor parte se ejecutará en el Aljarafe, la primera actuación tendrá lugar en la Isla de la Cartuja de Sevilla con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón, en uno de los laterales del edificio de Torre Triana.

De este modo, pasará a contar con tres carriles, uno por sentido más un tercero central reversible exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación, además de zona de aparcamientos a ambos lados. También se ampliará el paso inferior bajo la avenida Carlos III, que no reunía las dimensiones adecuadas. El nuevo paso interior dispondrá del doble de altura (cinco metros de gálibo) y un ancho que, además de una calzada para autobuses, tendrá acera y carril bici.

A la salida del paso inferior, enlazará con el carril BUS-VAO que se ejecutó en 2021 en el puente de la Señorita, en Camas. El resto de trazado discurre por el Aljarafe tras sortear la SE-30 con un nuevo paso inferior.