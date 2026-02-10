Redescubriendo el Sagrado Corazón: Así es la nueva iglesia de los Javieres

El 10 de febrero la Hermandad de los Javieres abre al culto por primera vez la iglesia de los Jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder. Así da pistoletazo de salida a una nueva etapa tras regresar el pasado mes de enero a su sede fundacional.

La iglesia de tres naves es un prodigio del siglo XVII y fue el templo del antiguo colegio de los mínimos de Sevilla. Tras diversos avatares de la historia, los Jesuitas se establecieron en 1887. Tras la marcha de la orden del templo y la cesión a la Pastoral Juvenil, la corporación del Martes Santo comenzó las negociaciones para la cesión del templo de la calle Jesús del Gran Poder y de la Capilla de los Luises, que se encuentra en la calle Trajano.

A mediados del siglo pasado, un grupo de cofrades comenzaron el movimiento fundacional de lo que fue, a posteriori, de la Hermandad de los Javieres. En una de las naves del templo se encuentra el altar a San Francisco Javier, titular de la corporación del Martes Santo y promotor del carácter de la misma. Otras imágenes de santos y del Sagrado Corazón decoran esta nave de la que destaca la nueva y flamante iluminación.

En la nave contraria se encuentra la capilla de Ánimas y otros retablos de bella factura. Llegando al crucero presidido por el altar mayor, se encuentra flanqueado por el que era el retablo de la Gran Madre y que ahora lo presidirá la Virgen de Gracia y Amparo. En el otro lado del crucero se encuentra la otra titular mariana de la corporación, la Virgen Inmaculada y en el altar mayor, el Cristo de las Almas.

El nuevo hermano mayor de la corporación, Antonio Villalba admitió que “la iglesia va a estar abierta para que Sevilla atienda la llamada de la hermandad y se acerquen a orar y a rezar ante los titulares”. Unas imágenes que están ya en el altar mayor para celebrar el quinario la semana que viene y que serán sin duda unos cultos para la historia de la hermandad.

A la espalda de la Iglesia se encuentra la Capilla de los Luises, un templo con gran sabor neo mudéjar y que también pertenece ya a la Hermandad de los Javieres. “Este fue el primer templo que abrió la Hermandad puesto que la orden nos pidió que celebráramos aquí la misa de San Francisco Javier y del Padre Tarín”, señaló el Hermano Mayor. Anexa a ella se encuentra las dependencias de la casa jesuita y que servirá para hacer vida y convivencias de hermandad y la instalación del tesoro de la corporación.

Noticias relacionadas

Además de residir en la que fue su sede fundacional, la Hermandad de los Javieres ha recuperado un templo que servirá para el culto y otros actos como conciertos, pregones y visitas. “La intención de la hermandad es dejar expuesto el paso del Cristo durante todo el año tras la Semana Santa”, comentó el hermano mayor. Es una iglesia que en determinados momentos puede albergar a hermandades que buscan refugio o que buscan sede temporal de obras y que supone un nuevo centro espiritual para un barrio que aguanta la turistificación masiva como es San Lorenzo.