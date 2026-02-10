Rescate al límite en La Rinconada: una mujer salva a su vecina cuando huía de las llamas de un tercer piso

Un incendio registrado este lunes en San José de la Rinconada dejó momentos de máxima tensión cuando una mujer intentó huir de las llamas por una ventana de su vivienda. La rápida intervención de una vecina del piso inferior fue clave para evitar una caída y salvarle la vida.

El fuego se habría iniciado en un brasero, que prendió la terraza y parte del interior de la vivienda, dejando a la afectada sin otra vía de escape que la ventana. Mientras el humo aumentaba y las llamas avanzaban, la mujer trató de mantener el equilibrio y pidió ayuda a gritos.

Un gesto decisivo

En el momento más crítico, la vecina de abajo abrió su ventana y agarró a la mujer por las piernas, proporcionándole un punto de apoyo que resultó decisivo. La maniobra permitió que la afectada se sostuviera ‘in extremis’ hasta ponerse a salvo, evitando la caída.

La escena fue presenciada por numerosos vecinos, algunos de los cuales la grabaron. Tras el rescate, la intervención fue reconocida con aplausos por quienes presenciaron el suceso, destacando la valentía y rapidez de la mujer que acudió en auxilio.