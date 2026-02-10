Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años

En las últimas dos semanas y media en Sevilla (y en toda Andalucía) no ha parado de llover. Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y la actual Marta han descargado litros y litros por metro cuadrado en la capital y su área metropolitana. Concretamente, según cifras oficiales de Emasesa a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, los seis embalses han recibido un total de 342,169 hm3 desde el pasado 26 de enero, lo cual equivale a casi tres años de consumo. El Gergal, Melonares, Minilla, Zufre, Aracena y Cala han dejado imágenes poco habituales, hasta arriba de agua, teniendo que desembalsar de manera diaria para dejar espacio para más lluvia que seguía cayendo. De hecho, muchos han llegado a su 100% de capacidad.

Según los datos que ha ido aportando Emasesa en los últimos días, la entrada de la borrasca Kristin en la última semana de enero llegó a dejar entre el lunes 26 y el martes 27 unas aportaciones netas de 3 hm3 aproximadamente, el equivalente para unos 9 días de consumo. Y solo un día después, el salto fue importante: entre las 8.00 horas de la mañana del martes hasta las 8.00 horas del miércoles se contabilizaron unas aportaciones netas aproximadas de 40,0 hm3 de agua caída, una cantidad que ya se aproximaba a los cuatro meses de consumo para Sevilla y su zona de influencia.

Finalmente, dos semanas después, tras una sucesión de borrascas que ha obligado al cierre de carreteras, conexiones ferroviarias, parques, cementerios, colegios y universidades, la cantidad de agua recibida por los embalses (que no es la actualmente almacenada porque la capacidad total es de 614,36 hm3 y este martes por la tarde estaban al 95% de su capacidad) ha superado los 300 hm3. Es decir, no es el total de agua utilizable, pero es la estadística que Emasesa tiene registrada sobre el agua que ha caído en Sevilla.

Los embalses, rozando el 100% durante dos semanas

Al límite de su capacidad. Todos los embalses de Emasesa han tenido que aliviar agua y desembalsar debido a la cantidad de lluvia en las últimas dos semanas. Este martes por la tarde, estaban a un 95,8% de almacenado con 614,36 hm3 en total.

De todos ellos, ha destacado. El Gergal, situado en el término municipal de Guillena, con una capacidad máxima de 35,04 hectómetros cúbicos. Este miércoles, día en el que apenas llovió en la provincia, volvía a estar al 100%, con un volumen de embalsado de 35,04 hectómetros cúbicos.

El embalse de Melonares, situado entre los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso y dedicado exclusivamente al consumo humano, el más grande de la provincia con un máximo de 185,6 hectómetros cúbicos de capacidad, también estaba al 100% de su capacidad, es decir, con un volumen de agua embalsada de 185,01 hm3 hectómetros cúbicos.

El de Zufre, con capacidad para 175,27 hm3 tiene un volumen de agua embalsada de 175,27 hm3, por lo que igualmente está al 100%. El de Aracena, con capacidad para 128,65 hm3 y un volumen de agua embalsada de 117,36 hm3, sí que está al 91,2%.

Le sigue el embalse de la Minilla, con una capacidad máxima de 57,8 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado de 50,45 hectómetros cúbicos, o sea el 87,3% de su capacidad. Por último, el embalse de Cala, localizado en El Ronquillo, está al 86,1%, es decir con 50,64 hm3 de volumen embalsado de una capacidad máxima de 58,8 hm3.

Nuevo frente, pero "lo peor ya ha pasado"

Para lo que queda de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vaticinado otro frente que pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h. Aunque según dijo Juan de Dios del Pino, delegado territorial de Aemet, "lo peor ya ha pasado".

"Nos esperan nuevas borrascas en los próximos días, aunque sin el impacto de las anteriores", señaló durante una entrevista en la Cadena SER. "Lo peor ya ha pasado, según los cálculos y modelos que tenemos en estos momentos. Hay una novedad a tener en cuenta: el anticiclón atlántico, que se encontraba debilitado y desplazado hacia el sur, se refuerza un poco y se va a acercar por el suroeste peninsular", añadió.

Para la jornada del miércoles se espera una "alternancia de periodos con lluvia y periodos sin lluvias, siendo más frecuentes los periodos sin precipitaciones", en toda Andalucía. El frente del jueves, con prolongación al viernes, se presenta más activo, especialmente en la mitad norte de Andalucía, donde se esperan precipitaciones más abundantes e intensas. A partir del sábado y el domingo se espera una tregua generalizada con la entrada del anticiclón sobre la península, aunque el sábado podrían darse lluvias puntuales en algunos puntos.