Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este

Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y la actual Marta. Todas estas borrascas han golpeado fuertemente a Sevilla, dejando precipitaciones históricas en las últimas semanas, que no acabarán. Uno de los mecanismos de defensa que tiene la ciudad para protegerse, y que según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de manera diaria ha funcionado, es el de los tanques de tormentas. En la capital hay dos, en la Alameda de Hércules y Kansas City. Pero el Gobierno de José Luis Sanz avanza en la tramitación de dos nuevos tanques y un colector, que tras una fase de estudio considera viables: en Carretera Amarilla, Blas Infante, y el Tamarguillo.

En la última semana, el Consistorio ha ido informando diariamente sobre la situación de los tanques de tormenta y únicamente hubo una entrada de agua de manera reseñable el pasado sábado, llenándose en la Alameda al 28% y en Kansas City al 16%. Todos han sido vaciados constantemente: han estado disponibles para ir recogiendo agua conforme iban cayendo las precipitaciones y se han vuelto a vaciar. Su buen funcionamiento refuerza la idea del alcalde de avanzar en nuevos tanques para temporales venideros.

Un tanque de tormentas tiene como misión retener agua para laminar el caudal a la red de saneamiento con el objetivo de evitar inundaciones de la red de alcantarillado, según describe Emasesa. Es decir, retienen y almacenan los excedentes de agua de lluvia que las alcantarillas no pueden transportar en los días de precipitaciones intensas. Posteriormente, una vez pasada la tormenta, se devuelve el agua almacenada a la red de alcantarillado. Es lo que ha ocurrido estas semanas.

Pero Sevilla cuenta únicamente con dos, que no alcanzan a todas las zonas de la ciudad. Por eso, según confirman fuentes municipales, se está avanzando en tres proyectos que cubrirían otras ubicaciones de la capital y pronto se anunciarán novedades sobre su tramitación.

Interior de un tanque de tormentas de Emasesa / Emasesa

Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este

Los tanques de tormentas de la Alameda de Hércules y Kansas City servirán como referencia para los dos que el alcalde, José Luis Sanz, anunció en octubre, cuando también se produjeron lluvias históricas. Se construirán en Carretera Amarilla y Blas Infante, aunque se buscan nuevas ubicaciones para más.

El de Carrereta Amarilla es un proyecto ya redactado hace más de cuatro años que nunca se llegó a ejecutar, el cual requerirá una inversión de 75 millones de euros y estaba a la espera de fondos europeos. Y el de Blas Infante (Triana-Los Remedios) estaba en estudio y necesitará una inversión de 25 millones de euros. Además, también se estudiaba la construcción de un nuevo colector, en el Tamarguillo, que supondrá destinar hasta 100 millones de euros.

En el caso de las tres futuras infraestructuras que pretende reactivar el Gobierno de Sanz, según el alcalde están llamadas a aliviar las inundaciones en la zona de Montes Sierra de Sevilla Este, en el Cerro del Águila y en Tiro de Línea. En esta última ubicación explicaba el regidor hispalense que ya se habían iniciado obras en las calles Utrera y Sanlúcar, "que es donde se producen las inundaciones". El Ayuntamiento de Sevilla no ha descartado ninguno los tres proyectos y sigue trabajando en ellos.

Los tanques de la Alameda y Kansas City

La provincia de Sevilla cuenta con los tanques de tormentas de la Alameda y Kansas City en la capital, y también hay dos en Dos Hermanas (Plaza Félix Rodríguez de la Fuente y calle Miguel Fleta) y otro en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra. El depósito de retención de aguas pluviales (DRAP) de Kansas City es "una de las obras de ingeniería hidráulica más emblemáticas de los últimos años, siendo además el depósito de mayor capacidad en Andalucía".

Tiene unas dimensiones de 174 metros de largo, 40 metros de ancho y una profundidad máxima de 9 metros. Su volumen total es de 63.000 metros cúbicos y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 41.000 metros cúbicos. Para el vaciado del depósito se cuenta con cuatro grupos electrobomba que permiten evacuarlo completamente en algo más de 7 horas.

Este tanque fue construido en 2019, tras una inversión que superó los 16 millones de euros, y es controlado desde el centro de control de Emasesa, por lo que no es necesaria la presencia de personal operario en las propias instalaciones de Kansas City durante los episodios de lluvia.

Y el de la Alameda de Hércules, construido en 2009 con una inversión próxima a los 2 millones euros, tiene una planta circular de 25 metros de diámetro, una profundidad de 25 metros y un volumen de explotación de 11.500 m3. Explica Emasesa que "este depósito tiene la particularidad de que su vaso de retención era el antiguo recinto de la estación de metro de la Alameda, ejecutada en los años 70, por lo que ha permitido poner en valor esta infraestructura en desuso como elemento antiinundación de una cuenca vertiente importante, con graves problemas históricos de drenaje y sin otro tipo de solución viable".

La evacuación del agua recogida se hace con dos bombas sumergidas, de una potencia de 75 kW cada una y un caudal de bombeo de 125 litros por segundo también cada una.