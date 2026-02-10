Miles de agricultores claman contra Mercosur en Sevilla: "Acabaremos abandonando nuestras fincas"

Agricultores y ganaderos sevillanos se han unido de norte a sur de la provincia para clamar contra lo que consideran un pacto que les perjudica, el de Mercosur, pero también por el resto de problemas que arrastra el sector agrario en los últimos tiempos y que les hace sentirse desprotegidos por parte de Bruselas.

A todo ello, se han unido en las últimas semanas temporales que han arrasado las parcelas de cultivo, con lo que la situación es "dramática".

"A la calle no se sale porque sí"

"A la calle no se sale porque sí, se sale porque ya es una situación asfixiante. El temporal ha conseguido que derrumbarnos por completo. Basta ya, el Gobierno tiene que dejar de ningunear al campo. Tienen que dejar los despachos y venir al barro", ha subrayado María Morales, presidenta de Asaja-Sevilla.

"En el acuerdo de Mercosur no nos han tenido en cuenta a los agricultores, solo a la industria, y ahora el campo andaluz, español y europeo es moneda de cambio", se ha lamentado por su parte Sebastián González, secretario provincial de COAG Sevilla, quien ha añadido que se trata de "un acuerdo infame para nosotros".

También se ha lamentado por este acuerdo el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello. "En Mercosur, todos los productos que mandemos allí van a tener aranceles y los que ellos exporten no, por lo que les vamos a abrir un mercado de 450 millones de europeos a cuatro o cinco países con la ventaja competitiva que tienen por los costes laborales: nos pueden inundar con sus productos y nos va a llevar al abandono de nuestras fincas y después nos lamentaremos cuando Europa no sea sostenible alimentariamente por sí sola".

Reunión con el subdelegado

Los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas se han reunido con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, para informarle de manera directa sobre sus reivindicaciones, entre ellas, ayudas directas a las zonas más afectadas y reducción de los módulos del IRPF para poder hacer frente a los daños ocasionados por el temporal con mayor garantía.

"El Gobierno comparte plenamente algunas reivindicaciones del campo, e incluso se coloca a la cabeza de ellas, como, por ejemplo, contra el reparto de la PAC propuesto por la Comisión Europea, con el que en absoluto nos encontramos de acuerdo. También es lo que se refiere a la preocupación por la situación de la mano de obra y ahí, en ese sentido, destacar cómo estamos iniciando los trámites de una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio nacional ya y que, en muchos casos, prestan sus servicios en el campo", ha indicado Toscano.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno de España mantiene "la mano tendida". En cuanto a las ayudas, se ha remitido al Consejo de Ministros, que iniciará los trámites para hacer la declaración de zonas gravemente afectadas por las borrascas y, a partir de ahí, "se desarrollará en sus siguientes consejos de ministros la concreción de esas ayudas, los territorios específicos, las materias a las que va dirigida y también los sectores en los que se encuentra".

Gran poder de convocatoria

Cinco grandes columnas de tractores se han desplazado hasta la Plaza de España de Sevilla para evidenciar sus reclamaciones. Las caravanas han partido desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Los Palacios y Villafranca, Carmona y Salteras, lo que ha provocado caos de tráfico en su llegada a la capital.

A las 11.00 horas, la mayoría de los tractores -unos 400, acompañados por 5.000 agricultores, según las organizaciones convocantes- llegaban al punto de encuentro. Alrededor de la mitad salían de Isla Mayor, con los arroceros a la cabeza. El sector del arroz es uno de los más movilizados, pero también uno de los más perjudicados.

A los acuerdos de Mercosur, principal motivo de la protesta, se le suman también los que la UE tiene con Birmania y Camboya en el mercado arrocero. Ambos países están exentos de aranceles en su importación a Europa, para favorecer la democratización y el desarrollo, y la cantidad supera con creces la española.