La crisis ferroviaria y el temporal azotan al turismo en Sevilla: cancelaciones en hoteles y un paisaje de terrazas vacías

La tragedia de Adamuz -el accidente ferroviario más grave desde el del Alvia en Angrois que se llevó por delante 46 vidas- ha marcado desde finales de enero el funcionamiento de la alta velocidad que une Andalucía con Madrid. Esta circunstancia, unida a la sucesión de borrascas -que han provocado inundaciones, desalojos y campos arrasados- han golpeado de lleno a uno de los sectores principales de la economía sevillana: el turismo.

Enero y febrero suelen ser meses malos, pero en este caso han resultado ser devastadores. Los hosteleros estiman pérdidas del 40% mientras que la Consejería de Turismo estima que se ha podido producir un 20% de cancelaciones en hoteles en los puntos más afectados por la supresión de la alta velocidad, como Sevilla.

Hostelería en Sevilla: "Hay gente que lo está pasando mal"

Según el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, la caída media en bares y restaurantes puede rondar el 40%, "el 100% en el caso de los negocios que dependen directamente de las terrazas", afirma. Hay que recordar que precisamente enero fue un mes especialmente negro para el mercado laboral sevillano, principalmente por la caída dentro del sector servicios tras la campaña navideña.

"Las terrazas no han podido funcionar en las últimas semanas y la caída de turistas también ha afectado: hay gente que lo está pasando mal", subraya Maceda, quien asegura que muchos negocios ni siquiera han abierto sus puertas porque no merece la pena "caer aún en más gastos".

Pérdidas también en la provincia

No es una cuestión que solo suceda en la capital. Maceda asegura que los bares y restaurantes de la provincia también han notado el impacto tanto de la caída de turistas como del temporal. "Mucha gente ha cancelado su estancia en alojamientos rurales y esto ha incidido de manera directa en la hostelería. Hay que tener en cuenta que, como es lógico, nos han pedido que no haya desplazamientos, y este tipo de turismo es de fin de semana", añade.

En cualquier caso, asegura que esta situación ha azotado de manera distinta a los negocios hosteleros. Así, destaca que los bares de barrio, con parroquianos habituales, han mantenido mejor los números, mientras que los restaurantes más selectos han sufrido de lleno la falta de turismo de alto poder adquisitivo.

"Ese turista de alto poder adquisitivo que se pegaba esa escapada a Andalucía a través del AVE no ha venido y se echa en falta porque es un turista que tiene gasto medio superior", indica.

Cancelaciones en hoteles

Manuel Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla, ha asegurado en declaraciones recientes a la Cadena Cope que "sin comunicaciones es prácticamente imposible hacer turismo. Nuestra primera vía de llegada de clientes es la vía aérea y, lógicamente, ferrocarril y carretera". En este sentido, destacaba la importancia de Madrid como destino, ya que, con su zona de influencia, suma unos siete millones de personas, "con un poder adquisitivo alto y, para nosotros, después del resto de Andalucía, es el primer cliente nacional".

En este sentido, apuntaba que las personas que viajan a Sevilla por trabajo buscan otras opciones, como con la vía aérea, o incluso la carretera, pero el que lo hace por ocio "lo que está haciendo es demorar o cancelar, y esto sí es preocupante, sobre todo en fines de semana".

En cualquier caso, Cornax ha sido cauto en sus afirmaciones al apuntar que hay que esperar que se solucione lo antes posible la conectividad, y a partir de ahí, "hay que intentar recuperar todo lo que podamos de lo que se ha perdido por cancelaciones".