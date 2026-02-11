"Buenas noticias" para el nuevo barrio del Higuerón: la Junta de Andalucía ultima la nueva estación de metro

La línea 3 del Metro de Sevilla podrá tener una nueva estación dentro de su configuración actual. La Junta de Andalucía sigue trabajando de la mano con Iberdrola, propietaria de los terrenos del futuro Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte, para añadir una nueva estación. Esta estaría ubicada entre el ramal técnico y la primera de las estaciones del plan original, la de Pino Montano Norte, que es en superficie y se encuentra bastante avanzada. "Estamos trabajando y yo creo que vamos a tener buenas noticias pronto", ha asegurado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, este miércoles durante una visita junto al alcalde de Sevilla a las obras que se están llevando a cabo en la avenida Doctor Fedriani de la Macarena.

Díaz ha confirmado que se sigue "avanzando" y continúan las reuniones para "dar respuesta o al menos estudiar la viabilidad para ofrecer la movilidad y un servicio acorde a los vecinos y acorde a las empresas que se asientan en Sevilla". En este caso, esta futura parada del metro, que se añadiría al trazado del tramo norte de la línea 3, tendría como viajeros a los futuros residentes y trabajadores de lo que José Luis Sanz catalogó en su momento como "uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de España y el más importante de Andalucía".

Ubicado al norte de la capital, este futuro barrio se encuentra en terrenos agrícolas que Iberdrola Inmobiliaria, la propietaria de los suelos, se encargará de transformar para construir 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes, carriles bici y hasta esta parada de metro de la línea 3. Todo esto, como ya informó El Correo de Andalucía, le costará a la filial de la multinacional energética un total de 689.409.088,96 euros.

Recreación del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

Para la Junta de Andalucía e Iberdrola, los impulsores del proyecto, desde el primer momento la movilidad ha sido uno de los factores que más se ha resaltado como un asunto a dejar bien atado. La SE-20, la SE-35, la carretera de Brenes y el metro de Sevilla son los pilares sobre los que se asienta este aspecto, que se adaptarán para facilitar las entradas y salidas, al igual que los suelos son modificados para poder combinar los usos productivos y residenciales con el recorrido de los trenes.

Los detalles de la parada de metro del Distrito Tecnológico

La ordenación del Distrito Tecnológico plantea que la línea de metro atraviese todas las áreas del Higuerón Norte. Las actividades productivas de tipo industrial se localizarán al este de la plataforma de la línea 3 del metro mientras que las residenciales, equipamientos y restos de uso productivo lo harán al oeste, "con unas características de ciudad jardín que favorecen la movilidad no motorizada y en transporte público". Así se recoge en la memoria de movilidad de la modificación urbanística que aprobó el Consejo de la Gerencia de UIrbanismo y a la que ha tuvo acceso este periódico.

Según explicó el primer edil popular durante la presentación del proyecto, esta parada será en superficie, igual que la de Pino Montano Norte, porque "es mucho más fácil de hacer". El tramo en el que irá ubicada era el que enlazaba Pino Montano con las cocheras, pero se ha encontrado espacio suficiente para ubicar una parada más "a una distancia adecuada", explicaba también el arquitecto redactor del proyecto, Javier Grondona.

La estación de metro del Higuerón Norte funcionará como un intercambiador modal, según el proyecto para el nuevo distrito, tanto para la gente del barrio como para las zonas urbanas del norte que puedan llegar allí el coche. Se busca "atraer viajeros de fuera del sector para rentabilizar el transporte público", destaca Javier Grondona. Para ello, al lado habrá un aparcamiento con más de 300 plazas.

El acceso a la parada se podrá realizar de forma peatonal y en bicicleta, ya que allí también llegará el carril bici que se ejecutará específicamente para el distrito. Alrededor habrá una plaza central, un área de juegos infantiles, un parque de encauzamiento del Tamarguillo, o una zona de ocio ubicada entre dos jardines (sur y norte). En menos de 15 minutos andando se podrá llegar a esta parte.

En cuanto al trazado del metro a lo largo del Higuerón Norte, los trenes cruzarán el barrio junto a una avenida urbana paralela a las vías que se conformará una vez se transforme la Carretera de Brenes y en la que habrá pasos superiores. El metro continuará hacia el sur para conectar con la primera de Pino Montano, mientras que hacia el norte estará el tramo técnico. Hacia el sur avanzarán las vías también a través de una rotonda que se ampliará para que tenga más del doble de su diámetro actual y pueda pasar.