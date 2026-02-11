Empresas
Ayesa Digital nombra nuevo CEO a Manu Baraza y se compromete a nuevas contrataciones en Sevilla
La compañía adquirida por el consorcio inversor vasco liderado por Kutxabank mantendrá a José Luis Manzanares vinculado a la firma como senior advisor
La operación de la venta de la histórica firma sevillana Ayesa ha estado dividida en dos fases. En primer lugar, se vendió Ayesa Digital, un anuncio que se hizo horas antes de las campanadas de Fin de Año, mientras que la ingeniería, matriz de la compañía, ha quedado en manos de la canadiense Colliers, quien se ha comprometido a mantener la sede en Sevilla.
Los primeros movimientos comienzan ya a hacerse efectivos. Coincidiendo con el cierre de la operación, Manu Baraza será el nuevo consejero delegado de Ayesa Digital. José Luis Manzanares, actual CEO, continuará vinculado como senior advisor, según ha informado la compañía en una nota de prensa.
Baraza cuenta con más de 25 años de experiencia en la tecnológica, donde ha desempeñado distintos cargos directivos tanto en la antigua Ibermática como en Ayesa. En esta nueva etapa, ha subrayado la apuesta "por mantener los valores de esfuerzo y compromiso para afrontar los retos de crecimiento y transformación".
Compromiso de nuevos puestos de trabajo
Además, Ayesa Digital ha anunciado que prevé incrementar cerca de un 10% su número de profesionales en todos sus hubs tecnológicos hasta 2027 para acompañar el crecimiento del negocio. El anuncio llega tras el acuerdo alcanzado por el consorcio inversor vasco liderado por Kutxabank para adquirir la firma tecnológica, pendiente aún de la aprobación de las autoridades competentes.
Durante una visita a la compañía en Sevilla, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, ha defendido la voluntad de impulsar un proyecto “retador y ambicioso” para los profesionales de la empresa y consolidar su posición en un sector estratégico para la competitividad industrial.
Más empleo tecnológico
Con 11.000 profesionales en todo el mundo, de los que más de 3.500 están en Andalucía, el grupo apuesta por el empleo altamente cualificado y por reforzar su red nacional e internacional, ha subrayado en una nota de prensa.
"El plan contempla generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer capacidades y aprovechar economías de escala", con especial foco en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica.
Según la compañía, el proyecto garantiza la continuidad del empleo y abre nuevas oportunidades para perfiles tecnológicos, además de fomentar la formación en competencias digitales y la creación de puestos vinculados a la innovación.
Estabilidad accionarial
El consorcio inversor está integrado por Indar Kartera (Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco a través de Finkatuz, y Teknei como socio tecnológico. A ellos se sumará la Fundación Vital, que ha anunciado su incorporación al proyecto.
La estabilidad accionarial, según los responsables, contribuirá al desarrollo del plan estratégico centrado en ampliar la cartera de servicios a empresas e instituciones y reforzar la cadena de valor tecnológica, generando sinergias con pymes y startups.
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
- Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
- Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años