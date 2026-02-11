Ayesa Digital nombra nuevo CEO a Manu Baraza y se compromete a nuevas contrataciones en Sevilla

La operación de la venta de la histórica firma sevillana Ayesa ha estado dividida en dos fases. En primer lugar, se vendió Ayesa Digital, un anuncio que se hizo horas antes de las campanadas de Fin de Año, mientras que la ingeniería, matriz de la compañía, ha quedado en manos de la canadiense Colliers, quien se ha comprometido a mantener la sede en Sevilla.

Los primeros movimientos comienzan ya a hacerse efectivos. Coincidiendo con el cierre de la operación, Manu Baraza será el nuevo consejero delegado de Ayesa Digital. José Luis Manzanares, actual CEO, continuará vinculado como senior advisor, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Baraza cuenta con más de 25 años de experiencia en la tecnológica, donde ha desempeñado distintos cargos directivos tanto en la antigua Ibermática como en Ayesa. En esta nueva etapa, ha subrayado la apuesta "por mantener los valores de esfuerzo y compromiso para afrontar los retos de crecimiento y transformación".

Compromiso de nuevos puestos de trabajo

Además, Ayesa Digital ha anunciado que prevé incrementar cerca de un 10% su número de profesionales en todos sus hubs tecnológicos hasta 2027 para acompañar el crecimiento del negocio. El anuncio llega tras el acuerdo alcanzado por el consorcio inversor vasco liderado por Kutxabank para adquirir la firma tecnológica, pendiente aún de la aprobación de las autoridades competentes.

Durante una visita a la compañía en Sevilla, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, ha defendido la voluntad de impulsar un proyecto “retador y ambicioso” para los profesionales de la empresa y consolidar su posición en un sector estratégico para la competitividad industrial.

Más empleo tecnológico

Con 11.000 profesionales en todo el mundo, de los que más de 3.500 están en Andalucía, el grupo apuesta por el empleo altamente cualificado y por reforzar su red nacional e internacional, ha subrayado en una nota de prensa.

"El plan contempla generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer capacidades y aprovechar economías de escala", con especial foco en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización de procesos, la gestión de datos y la computación cuántica.

Según la compañía, el proyecto garantiza la continuidad del empleo y abre nuevas oportunidades para perfiles tecnológicos, además de fomentar la formación en competencias digitales y la creación de puestos vinculados a la innovación.

Estabilidad accionarial

El consorcio inversor está integrado por Indar Kartera (Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco a través de Finkatuz, y Teknei como socio tecnológico. A ellos se sumará la Fundación Vital, que ha anunciado su incorporación al proyecto.

La estabilidad accionarial, según los responsables, contribuirá al desarrollo del plan estratégico centrado en ampliar la cartera de servicios a empresas e instituciones y reforzar la cadena de valor tecnológica, generando sinergias con pymes y startups.