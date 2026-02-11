Sevilla
El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas
Los operarios han llevado a cabo la apertura de las compuertas este miércoles, después de que el pasado 5 de febrero se cerraran "ante una posible crecida del río Guadalquivir"
El Ayuntamiento de Sevilla decidió cerrar el Muro de Defensa de Triana el pasado 5 de febrero, en plena borrasca Leonardo. Esta decisión se tomó "como medida preventiva ante una posible crecida del río Guadalquivir", según explicó el alcalde, José Luis Sanz. Cerca de una semana después, este mismo miércoles, se han reabierto las compuertas "una vez finalizado el episodio de fenómenos meteorológicos adversos", según informan fuentes oficiales.
"El miércoles, el caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo, y este jueves ya es de 1.600 metros cúbicos por segundo. Aunque hasta 3.000 metros cúbicos por segundo no habría que preocuparse", detalló Sanz tras el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de la Vega de Triana. Cerca de una semana después, el riesgo de desborde se ha reducido, lo que ha motivado la reapertura de esta infraestructura.
El pasado 5 de febrero fue la segunda vez en un año que se adoptaba esta medida para proteger principalmente los barrios de Triana y Los Remedios de una posible crecida del río. Ya se tomó de manera preventiva en marzo de 2025 durante la borrasca Lawrence debido a la subida del Guadalquivir por una borrasca que obligó a activar esta medida por el elevado nivel del río.
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
- La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla
- Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera