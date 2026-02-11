Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agua MágicaSubastas Junta AndalucíaAVE Sevilla-MadridTractorada en SevillaBienal flamencoTiempo Sevilla AndalucíaCalle Francos SevillaObras Quinto CentenarioExposición Juan de Mesa
instagramlinkedin

Sevilla

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

Los operarios han llevado a cabo la apertura de las compuertas este miércoles, después de que el pasado 5 de febrero se cerraran "ante una posible crecida del río Guadalquivir"

El Muro de Defensa de Triana ha vuelto a reabrirse este miércoles tras el paso de las últimas borrascas.

El Muro de Defensa de Triana ha vuelto a reabrirse este miércoles tras el paso de las últimas borrascas. / M. G.

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla decidió cerrar el Muro de Defensa de Triana el pasado 5 de febrero, en plena borrasca Leonardo. Esta decisión se tomó "como medida preventiva ante una posible crecida del río Guadalquivir", según explicó el alcalde, José Luis Sanz. Cerca de una semana después, este mismo miércoles, se han reabierto las compuertas "una vez finalizado el episodio de fenómenos meteorológicos adversos", según informan fuentes oficiales.

"El miércoles, el caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo, y este jueves ya es de 1.600 metros cúbicos por segundo. Aunque hasta 3.000 metros cúbicos por segundo no habría que preocuparse", detalló Sanz tras el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de la Vega de Triana. Cerca de una semana después, el riesgo de desborde se ha reducido, lo que ha motivado la reapertura de esta infraestructura.

Noticias relacionadas y más

El pasado 5 de febrero fue la segunda vez en un año que se adoptaba esta medida para proteger principalmente los barrios de Triana y Los Remedios de una posible crecida del río. Ya se tomó de manera preventiva en marzo de 2025 durante la borrasca Lawrence debido a la subida del Guadalquivir por una borrasca que obligó a activar esta medida por el elevado nivel del río.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
  2. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
  5. La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
  6. Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
  7. La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla
  8. Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

La Guardia Civil investiga a 115 personas por la realización de construcciones ilegales en Dos Hermanas

Tracking Pixel Contents