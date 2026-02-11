Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agua MágicaSubastas Junta AndalucíaAVE Sevilla-MadridTractorada en SevillaBienal flamencoTiempo Sevilla AndalucíaCalle Francos SevillaObras Quinto CentenarioExposición Juan de Mesa
instagramlinkedin

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

Dos accidentes de tráfico en la A-4 a la altura de Carmona y Dos Hermanas generan más de dos kilómetros de retenciones

Retenciones en la A-4 en Carmona (Sevilla) por un accidente de tráfico

Retenciones en la A-4 en Carmona (Sevilla) por un accidente de tráfico / DGT

El Correo

El Correo

SEVILLA

La A-4 en la provincia de Sevilla registra importantes complicaciones en la circulación durante la mañana de este miércoles tras producirse dos accidentes de tráfico casi consecutivos que están generando más de dos kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de redes sociales.

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que a las 7,25 horas se ha registrado una colisión múltiple en el kilómetro 524 a la altura de Carmona (Sevilla). Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado al lugar del siniestro, que por el momento no ha reportado heridos. En este punto, el carril izquierdo se mantiene cerrado.

Noticias relacionadas

Accidente en Dos Hermanas con cinco heridos leves

Unos minutos después, a las 7,29 horas, cinco vehículos han chocado en cadena en el kilómetro 449 de la A-4 a la altura de Dos Hermanas (Sevilla). Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios que han atendido a cinco personas heridas, en principio "sin heridas de gravedad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
  2. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
  5. La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
  6. Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
  7. La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla
  8. Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

La Guardia Civil investiga a 115 personas por la realización de construcciones ilegales en Dos Hermanas

Tracking Pixel Contents