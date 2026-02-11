Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

La A-4 en la provincia de Sevilla registra importantes complicaciones en la circulación durante la mañana de este miércoles tras producirse dos accidentes de tráfico casi consecutivos que están generando más de dos kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de redes sociales.

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que a las 7,25 horas se ha registrado una colisión múltiple en el kilómetro 524 a la altura de Carmona (Sevilla). Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado al lugar del siniestro, que por el momento no ha reportado heridos. En este punto, el carril izquierdo se mantiene cerrado.

Noticias relacionadas

Accidente en Dos Hermanas con cinco heridos leves

Unos minutos después, a las 7,29 horas, cinco vehículos han chocado en cadena en el kilómetro 449 de la A-4 a la altura de Dos Hermanas (Sevilla). Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios que han atendido a cinco personas heridas, en principio "sin heridas de gravedad".