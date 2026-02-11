Daniel Franca, cartelista de las Fiestas de la Primavera de 2026: "La obra representa el juego de lo que está por venir"

El recuerdo de un niño que soñaba inocentemente con unirse a la cofradía de su barrio de la mano de su abuela. Esta es la idea que el artista Daniel Franca ha plasmado en su cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, que ha sido presentado en la mañana de este miércoles en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. La obra está basada en una fotografía tomada por la familia del artista en la Semana Santa de 1989, donde aparece él mismo: "el niño que ven es el niño que ha pintado este cartel".

Daniel Franca (Sevilla, 1985) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura. Sus obras no son una novedad en el panorama artístico sevillano, ya que Franca tuvo el honor de esbozar el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, protagonizado por el paso de palio de la Hermandad de la Estrella en la noche del Domingo de Ramos. Recientemente, fue designado como cartelista de la romería del Rocío de Almonte para este 2026.

Cartel Fiestas de la Primavera 2026 / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La inocencia y el arrojo de un niño

"Cuando te llega el encargo coquetea uno con muchas cosas, pero quise volver al recuerdo del corazón". Una evocación materializada en el patio de la abuela de este pintor, en el sevillano barrio de Nervión, que conforma el marco de la obra pictórica presentada. "El sueño de la olla de la cocina, mientras ella estaba pendiente de los teatrillos que hacía", un recuerdo del todo conmovedor para Franca, que plasma el cariño de una abuela con un nieto ilusionado que espera unirse a la cofradía de su barrio, la Hermandad de La Sed.

Pero todo ello no deja de ser una utopía, como si de un juego se tratase: batas viejas y cartulinas recortadas conforman el hábito nazareno del pequeño Daniel en 1989. Entre los colores, "el óleo azul y verde conduce hacia la pureza y calma de la infancia", afirma el pintor.

Una tradición que el artista rememora en la actualidad cuando acude de la mano de su hijo pequeño en busca de los nazarenos de La Sed en la mañana de cada Miércoles Santo, a pesar de que la casa de su abuela ya no exista.

Sin embargo, no todo es Semana Santa en el cartel. Unos claveles rojos y blancos arrojados sobre el suelo, junto a una silla de enea recuerdan el folclore de la Feria de Abril. De este modo, un tambor infantil y una pelota de juego completan la escena del pequeño Daniel con unas escaleras que suben al cielo de los recuerdos más personales, pero que desde hoy disfrutan todos los sevillanos.

Con las tipografías del diseñador Álex Rojas

El cartel se completa con el trabajo del diseñador Álex Rojas que realiza una síntesis de los carteles de las fiestas primaverales de mediados del siglo XX en Sevilla: "conforma pictogramas que representan las flores de la primavera en la ciudad como el jazmín o el azahar". Las palabras Fiestas de Primavera / Semana Santa y Feria rematan el cartel, junto a otras festividades propias del momento, tanto las que persisten en la actualidad como las que cayeron en desuso con el paso del tiempo. "La idea es crear un sistema que se pueda adaptar a otros soportes gráficos", concluye este diseñador.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de 2026 / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta mañana el cartel de las Fiestas de la Primavera de 2026. El acto ha tenido lugar en el Salón Colón del consistorio con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que ha destacado la apuesta del artista al compartir su patrimonio emocional con toda la ciudad: "estoy convencido de que todos los que miramos este cartel y nos reconocemos en él". Igualmente, ha acudido el delegado de Fiestas Mayores Manuel Alés, junto a otros miembros de la corporación municipal y algunos de los grupos políticos de la oposición.