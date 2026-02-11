Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agua MágicaSubastas Junta AndalucíaAVE Sevilla-MadridTractorada en SevillaBienal flamencoTiempo Sevilla AndalucíaCalle Francos SevillaObras Quinto CentenarioExposición Juan de Mesa
instagramlinkedin

Sevilla

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

El acto de presentación tiene lugar esta mañana en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz

DIRECTO | Presentación del Cartel de las Fiestas de Primavera 2026 en Sevilla

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla presenta esta mañana el cartel de las Fiestas de la Primavera de 2026, obra del sevillano Daniel Franca. El acto de presentación tiene lugar en el Salón Colón del consistorio con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, junto al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

La obra pictórica dará el relevo al cartel del taller de Daroal, que anunció las fiestas de 2025. La pieza recogió entonces elementos inconfundibles de nuestra ciudad y las fiestas con el cielo de Sevilla y una guitarra como elementos vertebradores, cuyo hilo conductor era la sevillana de Manuel Pateja Obregón Que también es de Sevilla.

Obra del sevillano Daniel Franca

Daniel Franca (Sevilla, 1985) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura. Ha desarrollado parte de su trayectoria con becas y residencias en instituciones como la Fundación Antonio Gala, así como en proyectos internacionales en Europa y Asia.

Noticias relacionadas y más

En el ámbito cofrade, tuvo el honor de ser el autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, protagonizado por la dolorosa de la Hermandad de la Estrella. Además, ha sido designado como cartelista de la romería del Rocío de Almonte de este mismo año. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Nacional de Pintura del Ateneo de Sevilla y otros certámenes de ámbito andaluz, lo que ha impulsado su presencia en galerías y museos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
  2. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
  5. La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
  6. Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
  7. La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla
  8. Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

El Ayuntamiento reabre el Muro de Defensa de Triana tras el paso de las últimas borrascas

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Así te hemos contado la huelga de tractores de Sevilla

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

Graves accidentes en la A4 en Sevilla con dos colisiones múltiples con cinco heridos en Carmona y Dos Hermanas

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

La casa que imaginas empieza aquí: tres oportunidades para construirla desde cero

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

El 40% de las viviendas turísticas de Sevilla están vetadas en las plataformas: 5.000 pisos incumplen la norma estatal

La Guardia Civil investiga a 115 personas por la realización de construcciones ilegales en Dos Hermanas

Tracking Pixel Contents