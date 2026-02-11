En directo | Presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026, obra de Daniel Franca

El Ayuntamiento de Sevilla presenta esta mañana el cartel de las Fiestas de la Primavera de 2026, obra del sevillano Daniel Franca. El acto de presentación tiene lugar en el Salón Colón del consistorio con la presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, junto al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

La obra pictórica dará el relevo al cartel del taller de Daroal, que anunció las fiestas de 2025. La pieza recogió entonces elementos inconfundibles de nuestra ciudad y las fiestas con el cielo de Sevilla y una guitarra como elementos vertebradores, cuyo hilo conductor era la sevillana de Manuel Pateja Obregón Que también es de Sevilla.

Obra del sevillano Daniel Franca

Daniel Franca (Sevilla, 1985) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura. Ha desarrollado parte de su trayectoria con becas y residencias en instituciones como la Fundación Antonio Gala, así como en proyectos internacionales en Europa y Asia.

En el ámbito cofrade, tuvo el honor de ser el autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, protagonizado por la dolorosa de la Hermandad de la Estrella. Además, ha sido designado como cartelista de la romería del Rocío de Almonte de este mismo año. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Nacional de Pintura del Ateneo de Sevilla y otros certámenes de ámbito andaluz, lo que ha impulsado su presencia en galerías y museos.