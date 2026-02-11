Grupo MAS se apunta récord de facturación en 2025 y aspira a alcanzar los 1.000 millones en tres años

El sevillano Grupo MAS ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 730 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,2% respecto al año anterior. La compañía ha anunciado además el reparto de 5 millones de euros entre sus empleados como reconocimiento a los resultados obtenidos.

La empresa hispalense de supermercados ha generado 350 nuevos puestos de trabajo, ha alcanzado una plantilla de 4.600 trabajadores y ha destinado 30 millones de euros en inversión a lo largo del ejercicio.

Inversión y expansión

La inversión de 2025 se ha centrado principalmente en el plan de expansión, con 10 nuevas aperturas y 11 reformas de establecimientos. Además, la compañía ha impulsado proyectos operativos como la inversión de 5,3 millones en un nuevo automatismo de fruta, que permite garantizar el servicio del campo a la tienda en menos de 24 horas.

A ello se suma la instalación de 13 nuevas plantas fotovoltaicas, en línea con su apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Plan 2021-2025 superado

Con estos resultados, Grupo MAS culmina su Plan Estratégico 2021-2025, en el que ha invertido 142 millones de euros y ha mantenido un crecimiento sostenido cercano al 10% anual. En este periodo, la compañía ha repartido 25,4 millones de euros en beneficios entre su plantilla.

Entre los hitos de estos cinco años figuran la celebración de su 50 aniversario, la inauguración del Centro Logístico de Guillena, con más de 13 millones destinados a automatismos, y la puesta en marcha del Centro de Actividades de los ODS en Sevilla, sede de Fundación MAS.

Objetivo: 1.000 millones

La empresa ha presentado también su Plan 2026-2028, que contempla la apertura de 20 nuevas tiendas y la reforma de otras 36, la creación de 1.000 empleos y una inversión prevista de 100 millones de euros.

El objetivo es alcanzar una facturación histórica de 1.000 millones de euros en los próximos tres años, junto a la integración de la cadena malagueña Maskom.

El crecimiento, según la compañía, seguirá alineado con su estrategia de sostenibilidad y con programas como Raíces, Destino Bienestar, Juntos Somos y Cero Impacto, orientados al apoyo local, la salud, el cuidado del empleado y la reducción de la huella ambiental.