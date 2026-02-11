La línea 3 de metro se acelera en la Macarena: la Junta prepara ya el inicio de obras en la Ronda de Capuchinos

"Estamos en plazo". Las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla avanzan sin complicaciones y a buen ritmo a pesar de la lluvia, según ha confirmado este lunes la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Ya está ejecutado el 63% de la obra y las principales novedades llegarán en la zona de la Macarena y su continuación. De hecho, el cuarto subtramo, que abarca desde la calle Muñoz León hasta María Auxiliadora, se encuentra en contratación y la licitación llegará "en poco tiempo" para poder comenzar la obra lo antes posible.

La consejera, junto al alcalde Sevilla, José Luis Sanz, han visitado las obras que se están llevando a cabo en la avenida Doctor Fedriani, donde trabajan dos pantalladoras. En marzo, según ha anunciado Díaz, se sumará una tercera para acelerar los trabajos.

Un mes después, en abril, la previsión es que se incorpore a las obras una hidrofresa, una máquina que será fundamental para ejecutar la compleja estación ubicada junto al Hospital Macarena. Está preparada para trabajar "en más profundidad y en terrenos más rocosos".

Con respecto al tramo sur, la consejera también ha informado que durante el periodo de alegaciones se recibieron un total de 60 escritos que se están analizando para reformular el trazado desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme. De aquí saldrá la decisión definitiva sobre si finalmente los trenes irán bajo superficie en Los Bermejales y Bellavista, entre otros aspectos propuestos por entidades y vecinos.

Aparición de construcciones funerarias

Durante su visita a las obras, la consejera de Fomento subrayó que de momento la aparición de restos funerarios en las obras del metro en la Macarena no ha supuesto retraso alguno en los plazos. La Junta está compatibilizando los trabajos de construcción de la red con las actuaciones arqueológicas que se realizan en coordinación con Cultura.

Se han identificado hasta 40 fosas funerarias documentadas que conllevará un replanteamiento del plan de obra ante este descubrimiento imprevisto. En concreto, se trata de restos arqueológicos de época medieval andalusí, que ocupan unos 50 metros en el yacimiento, lo que representa menos del 5% del tercer tramo de las obras, el que precisamente se está haciendo en esta zona de la Macarena. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.