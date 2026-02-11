El momento más 'sevillano' de Eurovisión: así es cómo la candidata de Chipre ha metido a la Esperanza de Triana en su canción

España no participará este año en el Festival de Eurovisión como rechazo a la presencia de Israel en el concurso mientras no se respetan los derechos humanos en Gaza. Un acto de protesta que, además de España, seguirán países como Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia, que tampoco acudirán a la cita como muestra de repulsa. Sin embargo, a pesar de que España no ha presentado su candidatura, sí que estará presente a través de una de las imágenes más veneradas de toda Sevilla: la Virgen de la Esperanza de Triana.

La dolorosa sevillana que despierta una gran devoción en toda Sevilla se ha 'colado' así en la próxima edición de Eurovisión a través de una candidatura que nada tiene que ver con España: la de Chipre.

La presencia de la Virgen de la Esperanza de Triana en Eurovisión

Así se ha podido ver en el videoclip de la representante de Chipre en Eurovisión, Antigoni Buxton, una cantante británica de raíces chipriota que será la encargada de subir al escenario de Viena el próximo mes de mayo con su propuesta 'Jalla', que significa 'más' en el dialecto de Chipre.

En su pieza audiovisual, que busca mostrar la riqueza de su país sin perder la frescura ni la energía, pero manteniendo la vista en las tradiciones, la joven ha mostrado una escena que ha dejado sin palabras a los sevillanos: la presencia en el videoclip de un azulejo con la imagen de la Esperanza de Triana.

Los motivos por los que la virgen de Triana aparece en el vídeo de Chipre

En este vídeo en el que la cantante ha querido hacer un homenaje a sus raíces con la presencia de sus propios abuelos, se puede contemplar uno de los mayores símbolos de Sevilla entre los paisajes, decorados, imágenes rurales y bailarines de la pieza.

Sin embargo, esta imagen no tiene una relación directa con Chipre, sino que es una muestra de las creencias cristianas y ortodoxas de la isla, que admite en su iconografía la devoción por la virgen trianera.

Los sevillanos, en "shock" con la presencia de la Virgen de la Esperanza de Triana

Un icono con el que Chipre ha querido mostrar su tradición cristiana, pero que ha sido recibida entre los sevillanos como una muestra de que la huella de Sevilla, su Semana Santa, su devoción popular y su barrio de Triana es tan alargada que conquista incluso Eurovisión sin participar en el evento.

Este curioso hallazgo en el videoclip que ha sido producido por Bodega Visuals no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios han asegurado: "Es un poco shock".

"Que la Esperanza de Triana participa en Eurovisión con Chipre. Los 12 puntos del jurado de la calle Pureza van para Antigoni", ha relatado otro, mientras un ciudadano ha asegurado: "Qué arte. Y qué grande es nuestra Esperanza, sin fronteras".