Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas

Isla Mágica está de estreno este año. Este parque temático, con 29 años de historia en Sevilla, estará de obras en los próximos meses para darle una nueva vida a su zona acuática. Agua Mágica funcionará desde finales de mayo de manera independiente. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, 14 años después de su inauguración, la dirección del parque ha decidido crear un acceso únicamente para esta parte del recinto, de forma que se pueda entrar directamente sin tener que comprar la entrada para ambas zonas. Será una puerta ubicada entre su espacio de oficinas y el edificio de Canal Sur en La Cartuja.

La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, ha aprobado concederle al parque una licencia de obra de reforma para Agua Mágica. Por tanto, con el visto bueno del Ayuntamiento, arrancarán los trabajos mientras está cerrado el parque. Su idea es que finalicen antes de que en mayo se abra Agua Mágica, incluso para el 11 de abril, cuando empieza la nueva temporadda de Isla Mágica. En cualquier caso, fuentes del parque aseguran que los trabajos serían complementarios con la actividad en Isla Mágica.

Actualmente, para llegar a Agua Mágica solo se puede entrar por los accesos generales para todo el recinto. Pero este verano se habilitará un vial de uso interno, para los trabajadores, que se convertirá en los nuevos accesos del parque acuático, con los tornos y las taquillas, para que pueda funcionar por separado.

Además, esta novedad no afectará solo a la forma de acceder al recinto. El parque también ofrecerá nuevas modalidades y tarifas de entradas, de forma que Agua Mágica tendrá un precio independiente y al mismo tiempo se podrán comprar tickets combinados con los que poder montarte en las atracciones de ambos espacios.

Agua Mágica se describe en su página web como "la playa de Sevilla", esto es, "una zona acuática para toda la familia con piscina de olas, toboganes, playa de auténtica arena… ¡y mucha agua!". Un añadido a las seis zonas temáticas con las que cuenta Isla Mágica sobre las costumbres y los lugares más representativos de la época de los descubrimientos, los siglos XVI y XVII.

Cinco toboganes nuevos, la novedad en 2025

El pasado verano, Agua Mágica preparó como estreno la incorporación de cinco nuevos toboganes, el Templo de las Gemas, además de la Laguna Turquesa, una zona infantil, que supusieron la ampliación del parque en más de 5.600 metros cuadrados.

Además, el aforo aumentó a 4.200 personas y se incorporaron 179 sombrillas con 358 hamacas, nuevos aseos y el restaurante La Palapa. Todas estas novedades se sumaron a las instalaciones que ya había antes: Mini Paraíso, Río Lento, Isla de Toboganes y Plaza Quetzal.

Un grupo de personas se divierte en una de las atracciones acuáticas de Isla Mágica / Fermín Cabanillas / EFE

Una gran montaña rusa de madera, cancelada

Para este año, Isla Mágica no incorporará finalmente entre sus atracciones Wooden Coaster, la que iba a ser su gran novedad del año. El parque temático de Sevilla canceló el proyecto de su primera montaña rusa de madera, una atracción muy esperada por los aficionados a las emociones fuertes y que habría supuesto un hito en su oferta de ocio.

Según confirmó al portal especializado ThemeParks-EU un representante del fabricante Great Coasters International (GCI), la atracción no llegará a construirse. El proyecto contemplaba una montaña rusa con una estructura mayoritariamente de madera, ubicada sobre el lago central del parque, uno de los enclaves más emblemáticos del recinto. La inversión prevista rondaba los 2,7 millones de euros y el diseño incluía una altura máxima de 25 metros y un recorrido de 595 metros. La atracción habría incorporado el sistema GCI Titan Track, un raíl de acero integrado en la estructura de madera que garantiza un recorrido más suave sin renunciar a la intensidad.

Con la incorporación de Wooden Coaster, Isla Mágica pretendía alcanzar las 30 atracciones y reforzar su posicionamiento como uno de los parques de referencia en el sur de Europa. No obstante, el proyecto se topó con dificultades en las primeras fases de planificación y construcción, lo que ha llevado finalmente a su cancelación.