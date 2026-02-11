Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A 20 minutos de Sevilla, el gran paraíso del queso artesanal: lugar, fechas y precios

El evento, de acceso libre y gratuito, permitirá degustar quesos y bebidas mediante un sistema de tickets, y contará con horarios específicos para cada día de celebración

El plan perfecto para queseros: feria del queso a solo 20 minutos de Sevilla.

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un pueblo a solo 15 minutos de Sevilla volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del queso con la VI Feria del Queso Artesano, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en la Plaza Pajartillo de Santiponce. La cita, de acceso libre y gratuito, reunirá casi una veintena de marcas nacionales y una amplia oferta de productos gastronómicos para completar la experiencia.

La feria contará con puestos dedicados a una selección de quesos artesanos de distintas procedencias, además de propuestas como chicharrones artesanos, dulces y pastelería de Portugal, salazones, encurtidos y helados artesanos (Il Piamonte d’Ambrosio), entre otros.

Horarios de la feria

  • Viernes 27: de 11:00 a 21:00 horas
  • Sábado 28: de 11:00 a 21:00 horas
  • Domingo 1: de 11:00 a 16:00 horas

Degustaciones con ticket

En el apartado de degustación de quesos y bebidas, la organización habilitará un sistema de tickets. El ticket tendrá un precio de 6 euros y permitirá realizar hasta 8 degustaciones, disponibles a través de los puntos de venta establecidos en el recinto.

Queserías participantes

Entre las queserías confirmadas para esta edición figuran: El Pastor del Torcal; Facendera, cosas y quesos; Quesos Don Apolonio; Quesería Doña Leonor de Albuquerque; Quesos y besos; La Pastora de Grazalema; Quesería Silva Cordero; Quesería Cortijo La Vicaria; Quesería Prestes Santiago; Quesería S’Arangí; Sierra Sur; El Arquillo; Quesos del Casar; Ojos del Guadiana; Quesos Mena; Quesera del Cares; Tierra de Barros; La Covacha y Arqueogastronomía.

Con esta sexta edición, Santiponce refuerza una de sus citas gastronómicas más esperadas, a solo unos minutos de Sevilla, para despedir febrero “con buen sabor de boca” y un escaparate de productos artesanos pensados para el público gourmet.

