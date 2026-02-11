A 20 minutos de Sevilla, el gran paraíso del queso artesanal: lugar, fechas y precios
El evento, de acceso libre y gratuito, permitirá degustar quesos y bebidas mediante un sistema de tickets, y contará con horarios específicos para cada día de celebración
Un pueblo a solo 15 minutos de Sevilla volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del queso con la VI Feria del Queso Artesano, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en la Plaza Pajartillo de Santiponce. La cita, de acceso libre y gratuito, reunirá casi una veintena de marcas nacionales y una amplia oferta de productos gastronómicos para completar la experiencia.
La feria contará con puestos dedicados a una selección de quesos artesanos de distintas procedencias, además de propuestas como chicharrones artesanos, dulces y pastelería de Portugal, salazones, encurtidos y helados artesanos (Il Piamonte d’Ambrosio), entre otros.
Horarios de la feria
- Viernes 27: de 11:00 a 21:00 horas
- Sábado 28: de 11:00 a 21:00 horas
- Domingo 1: de 11:00 a 16:00 horas
Degustaciones con ticket
En el apartado de degustación de quesos y bebidas, la organización habilitará un sistema de tickets. El ticket tendrá un precio de 6 euros y permitirá realizar hasta 8 degustaciones, disponibles a través de los puntos de venta establecidos en el recinto.
Queserías participantes
Entre las queserías confirmadas para esta edición figuran: El Pastor del Torcal; Facendera, cosas y quesos; Quesos Don Apolonio; Quesería Doña Leonor de Albuquerque; Quesos y besos; La Pastora de Grazalema; Quesería Silva Cordero; Quesería Cortijo La Vicaria; Quesería Prestes Santiago; Quesería S’Arangí; Sierra Sur; El Arquillo; Quesos del Casar; Ojos del Guadiana; Quesos Mena; Quesera del Cares; Tierra de Barros; La Covacha y Arqueogastronomía.
Con esta sexta edición, Santiponce refuerza una de sus citas gastronómicas más esperadas, a solo unos minutos de Sevilla, para despedir febrero “con buen sabor de boca” y un escaparate de productos artesanos pensados para el público gourmet.
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
- La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla
- Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años