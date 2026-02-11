Los vuelos a Sevilla para la Copa del Rey se disparan hasta los 800 euros

La final de la Copa del Rey en Sevilla volverá a movilizar a miles de aficionados el fin de semana del 18 y 19 de abril. Aunque aún no se conoce el cartel definitivo, se espera la llegada de más de 60.000 seguidores, ya que cada equipo dispondrá de 30.000 entradas.

Esa alta demanda ya se deja notar en los vuelos a Sevilla, cuyos precios se disparan en comparación con otros fines de semana de abril, según datos de un metabuscador especializado en comparación de aerolíneas consultado por Europa Press.

Madrid: de 150 a más de 600 euros

Desde Madrid-Barajas, el fin de semana anterior (del 10 al 12 de abril) ofrece trayectos de ida y vuelta entre 150 y 176 euros.

Sin embargo, para viajar del 17 al 19 de abril, coincidiendo con la final, el precio mínimo se eleva hasta los 510 euros, con opciones que alcanzan los 630 euros. La búsqueda fue realizada en febrero de 2026, más de dos meses antes del encuentro.

Barcelona: subida moderada

En el caso de Barcelona, las tarifas habituales la semana previa oscilan entre 111 y 172 euros.

Durante el fin de semana de la final, el precio más económico ronda los 137 euros, mientras que el billete más caro se sitúa en 194 euros, dentro de un rango considerado habitual por el buscador.

San Sebastián y Bilbao: los más caros

El mayor encarecimiento se registra en el norte. Desde San Sebastián, volar a Sevilla ese fin de semana puede costar entre 700 y 800 euros, frente a los 300-500 euros del fin de semana anterior. El propio comparador señala que el precio está más de 300 euros por encima de lo habitual.

Desde Bilbao, los vuelos directos para la final se sitúan entre 437 y 503 euros, cuando una semana antes los precios oscilaban entre 198 y 217 euros. El máximo detectado supera en más de 300 euros el rango habitual en otras fechas.

Alta demanda en Sevilla

La previsión de desplazamientos masivos, unida a la limitada oferta de plazas aéreas en determinados trayectos, explica la escalada de precios para viajar a Sevilla durante la Copa del Rey.

Con más de 60.000 aficionados previstos en la ciudad, la final vuelve a convertirse no solo en un gran evento deportivo, sino también en un factor determinante para el mercado de vuelos y alojamientos en la capital andaluza.