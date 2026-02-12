Se acabaron las llamadas spam para los sevillanos: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada
Las comercializadoras no podrán llamar a los hogares sevillanos para vender luz sin consentimiento previo y afrontarán multas de hasta 6 millones si incumplen la nueva norma
El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto que regula el suministro y la comercialización de electricidad e introduce nuevas garantías para los consumidores sevillanos. Entre ellas, la prohibición general de que las comercializadoras llamen para vender luz si el usuario no ha solicitado expresamente recibir esas comunicaciones, lo que se conoce como llamadas spam.
Más protección para los andaluces
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que la norma también pone fin a la contratación “en caliente”. Antes de firmar un nuevo contrato, las compañías deberán enviar la documentación con un lenguaje “simple y accesible”, de modo que el cliente pueda entender con claridad las condiciones.
Las llamadas comerciales deberán quedar grabadas y a disposición del usuario. Además, se eliminan barreras para cambiar de compañía, ya que las penalizaciones y permanencias quedarán “muy acotadas” y con límites.
Multas millonarias
Si las comercializadoras incumplen lo aprobado, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, con multas que oscilan entre 600.000 y 6 millones de euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de imponer estas sanciones.
