Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
B2 idiomasFinal FallaConstrucciones ilegales Dos HermanasAemet viernesSubida salarialBizcocho Carnaval CádizMetro HiguerónAVE Sevilla-Madrid
instagramlinkedin

Se acabaron las llamadas spam para los sevillanos: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Las comercializadoras no podrán llamar a los hogares sevillanos para vender luz sin consentimiento previo y afrontarán multas de hasta 6 millones si incumplen la nueva norma

Con este real decreto se espera poner fin a las llamadas spam.

Con este real decreto se espera poner fin a las llamadas spam. / Freepik

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto que regula el suministro y la comercialización de electricidad e introduce nuevas garantías para los consumidores sevillanos. Entre ellas, la prohibición general de que las comercializadoras llamen para vender luz si el usuario no ha solicitado expresamente recibir esas comunicaciones, lo que se conoce como llamadas spam.

Más protección para los andaluces

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que la norma también pone fin a la contratación “en caliente”. Antes de firmar un nuevo contrato, las compañías deberán enviar la documentación con un lenguaje “simple y accesible”, de modo que el cliente pueda entender con claridad las condiciones.

Las llamadas comerciales deberán quedar grabadas y a disposición del usuario. Además, se eliminan barreras para cambiar de compañía, ya que las penalizaciones y permanencias quedarán “muy acotadas” y con límites.

Noticias relacionadas y más

Multas millonarias

Si las comercializadoras incumplen lo aprobado, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, con multas que oscilan entre 600.000 y 6 millones de euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de imponer estas sanciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
  2. Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
  3. Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años
  4. Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
  5. En directo, cortes de tráfico por la tractorada: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
  6. La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
  7. Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
  8. Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren entre Dos Hermanas y Utrera

Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido

Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido

Se acabaron las llamadas spam para los sevillanos: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Se acabaron las llamadas spam para los sevillanos: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

La Universidad Pablo de Olavide y Clece presentan un estudio pionero que demuestra que la soledad no deseada en mayores dependientes es un factor de riesgo estructural

La Universidad Pablo de Olavide y Clece presentan un estudio pionero que demuestra que la soledad no deseada en mayores dependientes es un factor de riesgo estructural

Fin a las chabolas del Polígono Sur: el Ayuntamiento de Sevilla derriba el asentamiento de Reina de los Ángeles

Fin a las chabolas del Polígono Sur: el Ayuntamiento de Sevilla derriba el asentamiento de Reina de los Ángeles

Un hombre de 71 años, absuelto de una presunta agresión a su casero en Sevilla: le acusaba de darle un palazo en la cabeza

Un hombre de 71 años, absuelto de una presunta agresión a su casero en Sevilla: le acusaba de darle un palazo en la cabeza

Cortes de tráfico, cambios de itinerario y horarios: todo lo que debes saber de la Zurich Maratón Sevilla 2026

Cortes de tráfico, cambios de itinerario y horarios: todo lo que debes saber de la Zurich Maratón Sevilla 2026

El Espacio Turina cobra protagonismo en la agenda cultural: 'Cuarteto Fuerte', 'Taller Sonoro' o 'Le Consort' llegan a Sevilla

El Espacio Turina cobra protagonismo en la agenda cultural: 'Cuarteto Fuerte', 'Taller Sonoro' o 'Le Consort' llegan a Sevilla

Nuevo accidente en la A-49 con kilómetros de retenciones ocurrido en Castilleja de la Cuesta

Nuevo accidente en la A-49 con kilómetros de retenciones ocurrido en Castilleja de la Cuesta
Tracking Pixel Contents