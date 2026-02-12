El Acuario de Sevilla celebra San Valentín con experiencias únicas bajo el mar
Actividades educativas, detalles especiales y una cena exclusiva entre tiburones convierten el acuario en uno de los planes más originales del fin de semana en la ciudad
Este fin de semana, el Acuario de Sevilla se convierte en uno de los planes más especiales de Sevilla para celebrar San Valentín. Una propuesta diferente para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, rodeados de tiburones, rayas y tortugas, y con actividades pensadas para sorprender a quienes más queremos.
Con motivo de esta fecha, el acuario ha preparado varios detalles y experiencias especiales. El día más romántico del año, los visitantes recibirán piruletas de corazón como pequeño obsequio para endulzar la visita y celebrar el amor … también por el mar.
Además, el sábado se realizará la actividad educativa “Enamórate de las tortugas marinas y sus vecinos del mar”, una experiencia incluida con la entrada, en la que grandes y pequeños podrán conocer curiosidades sobre las tortugas marinas, su forma de reproducirse y las especies con las que conviven en el océano. La actividad finalizará con la creación de una felicitación de San Valentín con forma de tortuga para llevarse a casa.
Para quienes quieran vivir una experiencia diferente, el acuario hispalense propone una edición “especial San Valentín” de su emblemática cena entreMares, que combina una visita VIP al acuario con una cena exclusiva servida por Muelle 21, rodeados de tiburones, rayas y tortugas, en un ambiente íntimo y único. Un plan perfecto para celebrar San Valentín de una forma original en la ciudad.
(Para asistir a la cena es necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico eventos@acuariosevilla.es)
Toda la información sobre las actividades de San Valentín está disponible en la web del Acuario de Sevilla.
