Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido

Un administrador de fincas de Sevilla ha sido denunciado por haber desviado los fondos de varias comunidades para su beneficio personal. El varón utilizaba el mismo modus operandi en distintos bloques de vecinos para los que trabajaba Pino Montano y Tiro de Línea. Primero solicitaba un préstamo en nombre de la comunidad sin autorización. Unas veces lo ingresaba en la cuenta comunitaria y disponía del dinero. Otras lo enviaba a cuentas desconocidas.

El montante presuntamente defraudado podría superar los 700.000 euros. Hay varias comunidades de Pino Montano afectadas y otra, al menos, en el Tiro de Línea. La noticia, adelantada por Diario de Sevilla y confirmada por El Correo de Andalucía, ha salido a la palestra este jueves. Es posible que haya otras comunidades afectadas, pero todas se enteran cuando llega el requerimiento del banco.

El abogado Sebastián Marqués García presentó ayer una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Sevilla por lo ocurrido. El letrado representa a varias de estas comunidades afectadas y cree que los hechos podrían ser constitutivos al menos de un delito de apropiación indebida, en los casos donde el préstamo acabó en la cuenta de la comunidad, y otro de estafa, cuando el dinero ha ido a parar a cuentas cuyo propietario por el momento es desconocido.

Marqués García relata a este periódico que ha habido préstamos "que ha ido pagando". Sin embargo, llegado un momento los ha dejado de pagar. Ahí es cuando se han enterado las comunidades de lo ocurrido.

Las comunidades se presentarán como acusación particular en un proceso a un embrionario. Una vez sea aceptada la denuncia, se incoarán diligencias para saber, entre otras, cómo pudo solicitar los préstamos sin permiso de las comunidades o cómo y por qué fueron aceptados esos préstamos.

Cabe destacar que los propietarios afectados, al menos un centenar de familias trabajadoras, han tratado de ponerse en contacto con este hombre. La fortuna no les ha acompañado en este trámite. El Colegio de Administradores de Finca de Sevilla tampoco ha logrado localizar a su colegiado.

La institución ya le ha abierto un expediente disciplinario al colegiado acusado y estudiará personarse como acusación particular. Tras la celebración de un pleno de la Junta de Gobierno, el Colegio ha acordado igualmente poner a disposición de las comunidades afectadas un representante para asesorar e informar de las opciones que disponen las comunidades que tendrán que hacerse cargo de esta situación.

"El Colegio de Administradores de Sevilla tuvo un primer contacto con este caso el pasado martes 10 de febrero a las 17:00 horas a través de la llamada telefónica recibida en la sede colegial por parte un vecino. En dicha llamada, solicitaba información sobre la forma de proceder ante un presunto caso de apropiación indebida de fondos comunitarios por parte de un Administrador de Fincas, identificándolo con nombre y apellidos", recoge el comunicado enviado a los medios.

Las denuncias han sido presentadas esta mañana en sede colegial a las 9 de la mañana. Media hora más tarde se ha celebrado una junta de gobierno para tomar decisiones al respecto. El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla reafirma "su innegociable compromiso en la custodia de la profesionalidad y buena praxis de los Colegiados y Colegiadas que lo integran desde hace más de medio siglo, así como su sólida intención de colaborar, sí así lo requieren, con cuantas autoridades policiales y jurídicas lo requieran".