El Aeropuerto de Sevilla bate un nuevo récord: más de 700.000 pasajeros en enero

El mejor mes de enero en la historia del Aeropuerto de Sevilla. La terminal alcanzó los 717.163 pasajeros, con una media diaria de casi 23.134 usuarios en las instalaciones. Estas cifras se traducen en un aumento del 9,4% respecto al mismo periodo de 2025 y ha obedecido, en buena medida, al dinamismo que mantuvieron tanto del tráfico internacional como el doméstico.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado estos datos apuntando que el Aeropuerto de San Pablo "continúa batiendo récord tras récord", lo que supone el "crecimiento internacional" de la presencia de Sevilla.

La mayoría de los pasajeros registrados se movieron en vuelos comerciales, ya que sumaron un total de 715.798 personas. De estas, 311.369 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, un 3,7% más que el año pasado; mientras que 404.429 optaron por conexiones con el extranjero, hasta un 14,6% más que en 2025.

Entre los destinos en el extranjero, se sitúan por orden: Italia (100.508 pasajeros), Francia (63.322), Reino Unido (55.718), Portugal (25.534), Alemania (25.318), Holanda (22.832) y Marruecos (19.563). Por ritmo de crecimiento, los viajeros se multiplicaron por más de dos en los vuelos a Polonia, seguida de Marruecos (+97,2%), Portugal (+35,6%), Holanda (+27,3%) y Rumanía (+18,8%).

Más intercambio de pasajeros con Turquía tras la entrada de la aerolínea Turkish Airlines

En el caso de las conexiones con Turquía, la cifra de pasajeros casi se triplicó, ya que a la habitual ruta con Estambul operada por Pegasus, se unió a partir de septiembre de 2025 la aerolínea Turkish Airlines.

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 56,5% de la actividad comercial del aeropuerto, 2,5 puntos más que en enero de 2025.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 5.491 vuelos, de los que 5.084 fueron comerciales, hasta un 10,6% más. En relación con la carga, los operadores movieron cerca de 800.000 kilos de mercancías.

Más de 600 plazas nuevas de aparcamiento en 2026

Aena confirmó este mismo lunes la adjudicación de un contrato, por 10.231.885,09 euros (importe neto), para ampliar el aparcamiento del Aeropuerto con hasta 600 plazas más. El proyecto tiene un plazo de ejecución aproximado de 10 meses, por lo que estará acabado antes de que finalice 2026. El objetivo, "dar respuesta a la creciente demanda de este servicio en el aeropuerto".

La nueva edificación tendrá 7.515 metros cuadrados de superficie y contará con tres plantas. Las 600 plazas se sumarán a las actualmente disponibles en el P2, que ocupa una superficie de casi 19.000 metros cuadrados. En total, la oferta global de estacionamientos superará los 1.300, un 80% más.