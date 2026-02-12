Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo por fuertes vientos en Sevilla de hasta 70 kilómetros hora

Ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, el Consistorio hispalense ha tomado medidas preventivas que afectan a espacios públicos y recomienda precaución a los sevillanos

Vista de los árboles caídos en la avenida de La Palmera, en Sevilla.

Vista de los árboles caídos en la avenida de La Palmera, en Sevilla. / Raúl Caro / EFE

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado a las 23:00 horas de este jueves el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad en fase de Preemergencia, tras el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Como medida preventiva, el Consistorio ha anunciado el cierre durante la jornada de este 13 de febrero de los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y los jardines del Real Alcázar.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga las indicaciones de los servicios municipales ante la previsión meteorológica adversa.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 03:00 y las 18:00 horas.

