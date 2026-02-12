Fin a las chabolas del Polígono Sur: el Ayuntamiento de Sevilla derriba el asentamiento de Reina de los Ángeles

Uno de los asentamientos chabolistas más antiguos de Sevilla desaparece esta misma semana. En concreto, el de las Casitas de la calle Reina de los Ángeles, en el barrio del Polígono Sur, donde se ultima la demolición definitiva de la última infravivienda que permanecía en pie. Un derribo que se suma a los ejecutados en estos últimos días, cuando se han echado abajo otros dos módulos prefabricados que todavía aguantaban en esta zona, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Hace menos de un año y medio, en octubre de 2024, la Gerencia de Urbanismo adjudicó a una empresa el derribo de estas chabolas por 150.000 euros. El plazo de ejecución establecido era de 18 meses para echar abajo las 12 infraviviendas que seguían en pie en ese momento, según constaba en el pliego de prescripciones técnicas. En este mismo documento se aclaraba además que los derrumbamientos harían a medida que se fueran "realojando a las familias".

Todas estas casitas -como se conocen en el barrio- se ubicaban en la misma calle: Reina de los Ángeles. Cuando se elaboró el pliego, quedaban por derruir los números 1, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de esta vía. Hoy el panorama es bien diferente: con los últimos derribos, aquel asentamiento que antes copaba un amplio terreno junto Comisionado para el Polígono Sur es ahora un descampado.

Estas infraviviendas fueron una medida provisional promovida por el Consistorio a principios de la década de los noventa para acoger a personas procedentes de otros asentamientos chabolistas de la ciudad. "Originariamente, los módulos prefabricados, muy precarios, albergaban un total de 20 viviendas, aunque en la actualidad perduran 12", recogía el pliego de la licitación, que salió en agosto de 2024.

Así, con el realojo de las familias y la desaparición total de este espacio, la otra gran deuda pendiente de Sevilla es El Vacie. En este asentamiento, el más antiguo de la capital andaluza, aún siguen en pie cerca de una treintena de infraviviendas. El objetivo del actual Gobierno municipal es que se consiga acabar con este y el resto de pequeños núcleos chabolistas de la ciudad antes de 2027, según han recalcado en varias ocasiones tanto el propio alcalde, José Luis Sanz, como el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.