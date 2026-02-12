Detenido en Utrera por robar en ocho casas con los moradores durmiendo por el método del resbalón
Entre los modus operandi utilizados se hacía valer de una pértiga para acceder a las llaves de las viviendas, sospechando que pudiera haber utilizado igualmente el método del resbalón en algún otro de los robos
La Guardia Civil ha detenido a una persona de 56 años de edad, vecino de la localidad de Utrera como presunto autor de ocho delitos de robo con fuerza en el interior de domicilios con moradores dentro.
La investigación se inicia por parte del Área de Investigación del Puesto Principal de Utrera tras tener conocimiento de tales robos a través de las denuncias interpuestas por las víctimas, con un mismo patrón y que generaron una importante alarma social en la zona.
Como consecuencia de estos hechos se inició el análisis de la información facilitada por las víctimas, la Guardia Civil constató como uno de los modus operandi utilizados por el autor se centraba en la realización previa de una vigilancia sobre los domicilios, para posteriormente forzar las ventanas o aprovechando que alguna de ellas se encontrase abierta se valía de una pértiga para acceder hasta alcanzar los bolsos del interior de la vivienda, obteniendo así las llaves para poder acceder sigilosamente al interior de las mismas mientras los moradores se encontraban durmiendo.
La Guardia Civil identificó plenamente al sospechoso procediendo a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas.
El método del resbalón
En el momento de la detención la Guardia Civil le intervino al detenido útiles típicos empleados en la conocida modalidad delictiva del resbalón, constatando los investigadores que dicha modalidad había sido empleada en alguno de los robos.
Dicho método delictivo es una de las técnicas de robo más empleadas por los ladrones para entrar en las viviendas. Para ejecutarla, se ayudan con tarjetas de crédito o radiografías, que permiten abrir la puerta sin necesidad de forzarla ni provocar ningún tipo de ruido. De ahí adopta su nombre, ya que los delincuentes simplemente deslizan la lámina de plástico entre el marco de la puerta y el pestillo o resbalón.
Por ello la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía cerrar siempre con llave las puertas de las viviendas, incluso encontrándose los moradores en el interior para evitar este tipo de delitos.
