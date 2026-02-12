Sevilla
El Espacio Turina cobra protagonismo en la agenda cultural: 'Cuarteto Fuerte', 'Taller Sonoro' o 'Le Consort' llegan a Sevilla
El Teatro Alameda, con El mágico planeta de los instrumentos insólitos y Teatrointerior, o el concierto Reza Sevilla en FIBES conforman un variado cartel en la ciudad del 12 al 18 de febrero, junto a un total de ocho exposiciones
El Espacio Turina cobra protagonismo en la agenda cultural de la ciudad de Sevilla del 12 al 18 de febrero con actuaciones de jazz, música contemporánea o de cámara. Además, el ciclo EmPEÑAdos por Sevilla acerca el flamenco a las peñas, junto a otras obras para público infantil y juvenil.
Este jueves Cuarteto Fuerte, liderado por el bajista Juan Miguel Martín, será el primero en actuar en el Espacio Turina a partir de las 20:00 horas. El viernes a la misma hora será el turno de Taller Sonoro, que recupera una de las obras más influyentes del compositor italiano Fausto Romitelli, donde se funden espectralismo, rock distorsionado y trance psicodélico.
De cara al fin de semana, el sábado a las 20:00 horas actúa en el Espacio Turina la Orquesta Bética de Cámara, que explora la sinfonía como forma en movimiento, mientras el domingo será el turno de la música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) a partir de las 12:00 horas.
La prestigiosa formación francesa Le Consort aterriza en Sevilla con un programa centrado en el Londres musical de finales del XVII y comienzos del XVIII, y actuará en el Espacio Turina el próximo martes a partir de las 20:00 horas.
El mágico planeta de los instrumentos insólitos y Teatrointerior en el Teatro Alameda
La compañía Fetén Fetén presenta El mágico planeta de los instrumentos insólitos, un original concierto familiar que combina ritmos populares como jotas, valses o pasodobles con mensajes de respeto al medio ambiente, sostenibilidad y tradición. La cita será el sábado a partir de las 18:00 horas en el Teatro Alameda en un espectáculo participativo y divertido.
El martes a las 19:30 horas será el turno en el mismo espacio para Teatrointerior, creado por David Montero y La Suite, que invita al público a recorrer los rincones visibles y ocultos del teatro en una experiencia audioguiada e interactiva que combina podcast colectivo y performance itinerante.
Por otra parte, el viernes y sábado a las ocho de la tarde tendrá lugar en FIBES el concierto Reza Sevilla, el espectáculo sinfónico de gran formato ideado por Manuel Marvizón y dirigido por Alexandre Da Costa con la ROSS, junto a las voces de Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas. Además, el ciclo EmPEÑAdos por Sevilla regresa también este sábado a las 12:00 horas a la Peña Flamenca Aires Flamencos, bajo la dirección artística de Luis Ybarra y en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas.
Hasta ocho exposiciones en la ciudad
Un total de ocho exposiciones siguen abiertas al público en los próximos días en la ciudad en el Espacio Santa Clara, la Casa Consistorial, el Centro de la Cerámica de Triana, la Real Fábrica de Artillería, la Sala Atín Aya, la Casa Palacio Fabiola y el Real Alcázar.
- Una habitación propia, de Concha Ybarra.
- De Amicitia, de José Luis Mauri y Joaquín González.
- Entre Coria y Grenoble.
- Viaje Mudéjar de Fernando Malo.
- Dear Artist de Ana Sánchez Valderrábanos.
- En el limbo. Arquitecturas en espera, de Norberto Gil.
- Pintura y coleccionismo de Miguel Caiceo.
- Sorolla en el Alcázar de Sevilla.
