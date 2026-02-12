Tercera muerte en Sevilla por accidente laboral en 2026: fallece un hombre de 59 años en un salón de celebraciones de Estepa

Un hombre de 59 años ha fallecido este jueves mientras trabajaba en un salón de celebraciones en la Avenida de la Canela del municipio sevillano de Estepa. Con este último caso, serían ya tres accidentes laborales en lo que llevamos de año en la provincia de Sevilla.

Según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 11:00 horas, cuando el centro de emergencias 061 alertaba del hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del lugar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón.

Fuentes sindicales señalan que el fallecido era el dueño de este salón de celebraciones, que había subido a la cubierta de dicho inmueble para realizar unos trabajos de mantenimiento. Sin embargo, carecía de las medidas de seguridad necesarias, lo que le llevó a sufrir una caída mortal a través de un lucernario, falleciendo prácticamente en el acto.

UGT habla de datos "escalofriantes", siendo el tercer accidente laboral en la provincia desde que arrancó el año

Desde UGT Sevilla, el secretario de salud laboral José Armando Rodríguez apunta a unos datos "escalofriantes", poniendo el foco en las caídas en altura que, de hecho, el año pasado causaron cinco muertes en Sevilla. "Este tipo de trabajo requiere, de una vez por todas, un mayor control para evitar que se lleven a cabo sin las medidas de protección, ya sean colectivas o individuales", afirma Rodríguez.

Igualmente, desde el sindicato informan que esta misma semana otro trabajador ha caído desde una altura de 15 metros en la provincia, aunque tuvo la fortuna de rebotar y poder agarrarse a una tubería, ocasionando una herida grave sin tener que lamentar su fallecimiento.

En 2025 un total de 36 trabajadores fallecieron en Sevilla

Hasta 36 personas fallecieron a lo largo del pasado año en la provincia de Sevilla, siendo en su mayoría hombres entre 28 y 65 años. Sin duda, un año negro para la siniestralidad laboral en la provincia, ya que no se alcanzaba esta cifra desde el boom de la construcción.

Las causas de estos accidentes fueron diversas, desde accidentes de tráfico a infartos. Una de las más frecuentes, eso sí, son las caídas en altura. También los aplastamientos, que se cobraron la vida de seis trabajadores en la provincia.