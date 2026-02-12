Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo accidente en la A-49 con kilómetros de retenciones ocurrido en Castilleja de la Cuesta

La vía suma más de tres kilómetros de retenciones entre Bormujos y Tomares tras la colisión de dos vehículos

Imagen del accidente.

Imagen del accidente. / DGT

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La A-49 ha registrado más de tres kilómetros de retenciones en el tramo comprendido entre Bormujos y Tomares tras un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este jueves. El carril izquierdo ha permanecido cerrado en la entrada a Sevilla, lo que complica la circulación hacia la capital en uno de los accesos habituales desde el Aljarafe.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia afecta al entorno del kilómetro 3 de la vía. El siniestro se ha producido a las 8,00 horas, a la altura de Castilleja de la Cuesta, cuando han colisionado dos vehículos.

El 112 Andalucía confirma que no se han registrado personas heridas a consecuencia del accidente. Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico, que actúa en la zona mientras se mantiene el cierre del carril izquierdo. La incidencia provoca a esta hora más de tres kilómetros de atasco en sentido hacia la capital. La DGT informa de la situación del tráfico en este punto de la A-49 mientras continúan las labores derivadas del siniestro.

Noticias relacionadas

Otro accidente el lunes

Este lunes, sobre las 07.30 horas, una colisión múltiple entre cuatro vehículos en la A-49 sentido Sevilla, a la altura de la salida de Gines, provocó retenciones de varios kilómetros en la entrada a la capital. Según Emergencias 112, se movilizaron servicios sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico, y el balance dejó una persona herida leve con dolor/lesión cervical.

