Llegan los refuerzos a la Macarena: una nueva maquinaria impulsará las obras del túnel del metro y la estación del hospital

Las obras del metro de Sevilla en la Macarena son consideradas por la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla como las más difíciles y costosas. Sus cerca de 179 millones de euros de inversión están justificados por los trabajos a realizar a lo largo de los 1.012 metros de longitud que tiene este tercer tramo, desde la avenida Doctor Fedriani (junto a la intersección con la avenida de San Lázaro) hasta el cruce entre las calles San Juan de Ribera y Muñoz León (en la intersección de la Ronda Histórica). Ya se están realizando excavaciones, pero el principal reto estará en la construcción de la estación del Hospital Virgen Macarena. Por eso, para acelerar todo, se van a incorporar dos nuevos equipos: una pantalladora más y una hidrofresadora.

Hasta ahora, en este tercer tramo, trabajaban de manera simultánea dos equipos de pantalladoras, pero la consejera de Fomento, Rocío Díaz, prometía este miércoles "un cambio evidente del ritmo de los trabajos" en estos primeros meses de 2026 gracias a la llegada de nueva maquinaria. De momento, el tramo norte está al 63% de su ejecución.

En marzo, habrá una tercera pantalladora en Doctor Fedriani. Una segunda pantalladora ya funciona a pleno rendimiento para ejecutar los muros pantalla del túnel en la parte norte de Doctor Fedriani, mientras que la primera está desde el final del año pasado junto a la glorieta de San Lázaro, correspondiente al segundo tramo.

Y a partir de abril, será el turno para la hidrofresa. Según la Consejería de Fomento, esta maquinaria especializada permitirá ejecutar pantallas a mayor profundidad y en terrenos más rocosos, reforzando así el trabajo de las siete pantalladoras que ya trabajan en los tres tramos de la línea.

El papel de la hidrofresa en la estación del hospital Macarena

En la avenida Doctor Fedriani, como en los tramos anteriores, la técnica utilizada sigue siendo cut and cover, consistente en construir un falso túnel entre pantallas para vía doble, salvo en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena, donde se salvará el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina.

Este paso bajo el parking del hospital será, de hecho, el de mayor profundidad de la línea 3 norte, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior. Es por ello que se requiere de la utilización de la hidrofresa. Junto al Hospital Virgen Macarena es donde se construirá la estación, con un diseño que contempla que ejerza como intercambiador. La obra dejará preparado el nivel correspondiente a los andenes de la futura línea 4, todavía sin proyecto ni sobre la mesa.

La hidrofresa (o hidrofresadora) tiene como función de excavar a gran profundidad para poder construir los muros pantalla. Posee la capacidad de descender por una zanja y trabajar con precisión verticalmente en lugares en los que otras herramientas son más lentas o se encuentran con más problemas. Esta hidrofresadora aprovechará los llamados muretes guía, que sirven para marcar el trazado y ayudar a que la excavación salga alineada. La hidrofresa excavará por tramos dentro de la zanja, se expulsará el material extraído, y se hormigonará por dentro.

Así han avanzado las obras en la Macarena

Las obras del metro en la Macarena comenzaron en el mes de junio. Desde entonces, los trabajos se han centrado en las demoliciones del firme, acerado y bordillo, así como el desmontaje y retirada del mobiliario urbano y el alumbrado público. También se han tratado los servicios afectados, además de realizar una inspección y documentación de los edificios cercanos a las obras.

También se han construido los muretes guía para las pantallas del túnel y se ha iniciado la construcción de los muros. Como pudo comprobar este miércoles El Correo Andalucía, en toda la avenida Doctor Fedriani se encuentra la maquinaria trabajando en la ferralla y en las excavaciones.

Paralelamente, en un intento de compensar a los múltiples vecinos que se han quejado (por el ruido o la pérdida de los negocios) o a los usuarios del centro sanitario, se ha habilitado un aparcamiento de 455 plazas en la glorieta de los Ferroviarios, en San Jerónimo, con conexión directa en transporte público. El total de plazas afectadas por el tercer tramo será de 306 aparcamientos.

Parón en un tramo por la intervención arqueológica

Donde no se ha podido seguir actuando es a la altura del Parque Infantil El Cerezo, antes de llegar a la zona del Hospital Virgen Macarena. Allí se identificaron hasta 40 fosas funerarias documentadas, lo cual conllevó a un replanteamiento del plan de obra ante este descubrimiento imprevisto. De momento, el equipo arqueológico de la Junta se encuentra realizando exhumaciones. En concreto, según las primeras hipótesis, se trata de restos arqueológicos de época medieval andalusí, que ocupan unos 50 metros en el yacimiento, lo que representa menos del 5% del tercer tramo de las obras, el que precisamente se está haciendo en esta zona de la Macarena. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.

Durante su visita a las obras este miércoles, la consejera de Fomento quiso aclarar que este hallazgo "no va a afectar a la obra". "Seguimos en plazo y no va a tener ningún tipo de repercusión", añadía, ya que aunque no se trabaje ahí sí se avanzará en otros puntos. La Junta está compatibilizando los trabajos de construcción con las actuaciones arqueológicas que se realizan en coordinación con Cultura. "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque no va a afectar a la obra, eso creo que es algo fundamental, importante y necesario. Nosotros firmamos un protocolo con la Consejería de Cultura para que, si esta situación se daba, poder trabajar de manera coordinada y con agilidad para que los restos se trataran como se tienen que tratar, con el rigor que se deben tratar en todo momento", detallaba Rocío Díaz.

Mientras avanzan estas obras, la Consejería de Fomento trabaja para poder licitar "en poco tiempo" el cuarto subtramo, que abarca desde la calle Muñoz León hasta María Auxiliadora, ya que se encuentra aún en contratación. La propia Díaz había asegurado en anteriores ocasiones que este paso se produciría antes de acabar 2025, pero finalmente se está retrasando en el tiempo. Será la siguiente gran novedad mientras se siguen estudiando las 60 alegaciones recibidas sobre el trazado del tramo sur desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme.