Dos adjudicaciones, un contrato roto y una obra sin empezar: el Ayuntamiento de Sevilla reactiva la reforma del parque sur de Bomberos

La reforma del parque Sur de Bomberos de Sevilla ha traído consigo más trámites de lo esperado. Las obras se adjudicaron a una empresa en abril de 2025, pero los trabajos "nunca llegaron a iniciarse", según fuentes municipales. Tras varios incumplimientos, retrasos y sanciones contra la compañía, el Gobierno de José Luis Sanz ha decidido este viernes romper el contrato de forma definitiva, tal como ha confirmado El Correo de Andalucía. Un contratiempo que el Ayuntamiento ha subsanado con rapidez encargándole esta "vital" actuación a una nueva compañía.

La Junta de Gobierno local adjudicó la reforma el 4 de abril de 2025 a Trasytel 2015 SL por 541.121,63 euros (sin IVA). El objetivo de la intervención era -y sigue siendo- acometer mejoras en el parque de Bomberos P5, situado en la Carretera de Su Eminencia, en el Distrito Sur de Sevilla. Y se estableció un plazo de ejecución concreto: siete meses "desde el día siquiente a la firma del acta de inicio". Es decir: a partir del 2 de agosto del año pasado.

Sin embargo, "dado que la empresa adjudicataria no comenzaba las obras", se le impusieron varias sanciones "por incumplimiento grave culposo e imputable solo al contratista, tanto del plazo parcial 1 de ejecución -mes de agosto- como del mes de septiembre", según consta en un expediente oficial al que ha tenido acceso este periódico. El importe total de estas multas ascendió a 6.279,34 euros.

Una vez "finalizado el procedimiento de imposición de penalidades, dado que la obra continuaba sin iniciarse", el Ayuntamiento de Sevilla optó el pasado octubre por comenzar los trámites para cancelar el contrato. Asimismo, se acordó que la adjudicataria tendría que indemnizar al Consistorio "por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de los incumplimientos". Unas medidas a las que Trasytel 2015 SL -que no ha respondido a las preguntas de este medio- se opuso.

Tras oír las alegaciones de esta compañía, se elevó el caso al Consejo Consultivo de Andalucía, que falló de manera favorable al Ayuntamiento. Por todo ello, el Ejecutivo de José Luis Sanz ha determinado romper el contrato, "cuantificar los daños y perjuicios" ocasionados y retirar la multa de 6.000 euros de la fianza. Y no solo eso: la Junta de Gobierno de este viernes también va a prohibir que se le den más obras municipales a Trasytel 2015 SL durante los próximos tres años.

La segunda adjudicación de la reforma

Todas estas sanciones, trámites y resoluciones han supuesto un obstáculo para "una obra necesaria y vital para el funcionamiento del parque de Bomberos", según recoge en un documento oficial la delegada de Edificios Municipales, Blanca Gastalver. Ante esta situación, "se ha intentado agilizar el proceso de una nueva adjudicación para que estos contratiempos retrasen lo mínimo posible la actuación", destacan fuentes municipales.

Así, este próximo viernes, en la misma Junta de Gobierno local en la que se aprueba resolver el contrato con la anterior empresa, se va a ratificar el encargo a Sarial Obras SL, tal como ha podido confirmar este periódico. Esta nueva compañía se pondrá al frente por tanto de la reforma del parque de Bomberos del Distrito Sur con un importe de adjudicación algo superior: 568.165,49 euros (sin IVA).